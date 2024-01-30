Мошенники "обули" мастера: Дмитрий Певцов лишился денег

Несмотря на постоянные предупреждения, на уловки обманщиков продолжают попадаться люди. Не повезло и любимому миллионами актеру.

60-летний мужчина поверил стандартной легенде телефонных мошенников. Дмитрий Певцов, как сообщает телеканал "360", ответил на входящий вызов. Звонивший представился сотрудником ФСБ и объяснил, что счет актера покушаются злоумышленники. Якобы для сохранения всех средств требуется перевести деньги на резервный ресурс.

Дмитрий Певцов, пишет "Царьград", поверил телефонным мошенником. Он перевел на подставной счет больше миллиона рублей. После операции звонившие перестали отвечать. Только тогда артист осознал, что его обманули. Мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, проводится расследование. Если обманщиков найдут, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня", то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Полицейские провели с Дмитрием Певцовым профилактическую беседу. Ему еще раз объяснили основные принципы безопасности. Важно помнить, что нельзя сообщать неизвестным лицам никакие данные о себе. Запрещено переводить средства на чужие счета. Запомните, что сотрудники службы безопасности, полицейские, следователи и другие правоохранители никогда не предлагают перечислять средства на резервные счета.

Отметим, что Дмитрий Певцов – не первый известный человек, которого обманули мошенники. Ранее на удочку преступников попадались и звезда сериала "Бывшие" Иванка Осина-Фридман, и артист Тимур Пастухов. Солист Большого театра Валерий Макаров перевел злоумышленникам 200 тысяч рублей. Банкир Олег Золкин перечислил преступникам по аналогичной схеме с "резервным" счетом больше 2,7 миллионов.