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Не помогли ни деньги, ни связи: где сейчас блогер Шубутдинов

Не помогли ни деньги, ни связи: где сейчас блогер Шубутдинов
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Молодого человека заподозрили в совершении мошенничества в особо крупном размере

Накануне столичный суд рассмотрел ходатайство адвоката блогера об изменении меры пресечения. Не помогли ни доводы защитника, ни обещания внести залог. Суд оставил Аяза Шабутдинова за решеткой, сообщает "Пятый канал".

Обвиняемый в мошенничестве останется в СИЗО до 16 февраля. Если до этого времени следственные действия не завершатся и материалы не будут переданы для рассмотрения судом, то вновь будет решаться вопрос о выборе меры пресечения.

Напомним, Аяз Шабутдинов, позиционирующий себя как предприниматель, обвиняется в совершении мошенничества. Молодой человек руководил компанией "Лайк Центр". На базе фирмы проводили вебинары, обучающие курсы и индивидуальные занятия. У всех была общая тема – создание и развитие бизнеса с нуля. Основатель Шабутдинов обещал, что каждый обучающийся сможет сам стать предпринимателем. Только за 2022 год общая чистая прибыль компании блогера превысила 737 миллионов рублей.

К полицейским начали обращаться лица, которые прошли курсы Шабутдинова, но остались не очень довольны качеством курсов. Это и стало основанием возбуждения уголовного дела. Сам блогер вину не признает. Он по-прежнему надеется, что суд разберется и вынесет справедливое решение, оправдав предпринимателя.

Примечательно, что несмотря на арест лидера, компания Шабутдинова продолжает работу. Фирма не только запускает новые проекты, но и продолжает ранее начатые. Отметим, что это не первый случай, когда правоохранительные органы интересуются работой блогеров. Сейчас в СИЗО находится и гуру желаний Елена Блиновская.

30 января 2024, 05:53
Колючая проволока. Фото: © Maksim Konstantinov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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