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Хотела встать и упала: как провела последние минуты жизни Вероника Круглова

Хотела встать и упала: как провела последние минуты жизни Вероника Круглова
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Певица ушла в лучший мир в возрасте 83 года. Женщина долгое время жила за границей.

Задорную и очень красивую артистку помнят все, чья молодость пришлась на 70-е годы. Вероника Круглова исполнила такие популярные песни как "Ничего не вижу" и "Город спит". К большому сожалению поклонников творчества женщины, она скончалась. Печальная новость пришла из-за океана, так как с 1990 года певица проживала в США.

Телеведущий Олег Фриш рассказал, что в последние годы пожилая певица была невероятно счастлива. Она предпочитала скромный образ жизни, сообщает "Пятый канал". Вместе с пятым мужем строили свой маленький мир, который был преисполнен любовью и доверием. Редко женщина устраивала званые ужины, на которые приглашала лишь самых близких друзей. Во время таких встреч Круглова читала стихи, исполняла романсы.

Советская певица страдала от хронического панкреатита. Не исключено, что обострение заболевания и возрастные изменения стали причиной неожиданного ухода женщины. Олег Фриш знает, какими были последние минуты жизни Вероники Кругловой.

"Муж позвал ее к завтраку, а она не отвечает. Он поднялся в спальню, ее нет, прошел по всему дому — нет. Позже увидел, что она лежит на полу между кроватью и стенкой. Видимо, вставала с кровати, стало плохо, она упала, и смерть наступила", – пояснил телеведущий.

Для супруга и близких потеря невосполнима. Известно, что Вероника Круглова при жизни попросила исполнить ее пожелания. она хотела быть кремированной. Прах певицы будет размещен в колумбарии на территории Сан-Франциско. В памяти поклонников навсегда останется ее необыкновенный голос и обезоруживающая улыбка.

Напомним, что Круглова была бывшей женой Иосифа Кобзона. Всего же женщина пять раз официально регистрировала отношения.

30 января 2024, 03:54
Свечи. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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