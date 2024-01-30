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Вторник 30 января

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Старается держаться: Алла Довлатова приходит в себя после операции

Старается держаться: Алла Довлатова приходит в себя после операции
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Радиоведущая не унывает, старательно улыбаясь в камеру. Она рассказала, как сейчас чувствует себя.

Звезда "Русского радио" никогда особо не скрывала любовь к пластике. благодаря этому Алла Довлатова выглядит великолепно, несмотря на скорый юбилей. Женщине в конце лета исполнится 50.

В наступившем году Алла Довлатова решила вновь "взяться за себя". Она опубликовала фото, после которого пользователи Сети забеспокоились, сообщает женский журнал "Клео.ру". На снимке радиоведущая улыбается, но выглядит немного уставшей. Под глазами синяки, а лицо имеет бледный оттенок.

Оказалось, что немолодая женщина доверилась современным технологиям и решилась на пластику. Она избавилась от лишнего жира, который притаился в бедрах. Специалисты провели липолифтинг. Процедура предполагает перенесение жировой ткани из одной части тела в другую. Алла Довлатова также решилась на пластику нижних век. Именно по этой причине под глазами появились пугающие подписчиков синяки. Стоимость операций женщина раскрывать не стала.

Алла Довлатова при этом не отрицает, что сохранению форм способствует, в числе прочего, правильное питание. Лишние килограммы уходят быстрее, рассказывала звезда, если исключить употребление углеводов. Она питается только белками и жирами. Врачи же просят не следовать слепо рецепту похудения. Любой особый план питания должен быть согласован со специалистом и только после изучения результатов анализов.

Напомним, что Алла Довлатова является многодетной матерью. В ее семье четыре ребенка: три дочери и сын. Женщина счастлива в браке. Избранником звезды стал подполковник полиции Алексей Борода. Пара зарегистрировала отношения еще в 2007 году.

30 января 2024, 03:23
Алла Довлатова. Фото: соцсети / @alla_dovlatova
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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