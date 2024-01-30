Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе

Знаменитые красавицы начали 2024 год с отпуска в райских уголках планеты. Как они проводят дни в жарких странах, пока на родине бушуют морозы?

Едва в нашей стране отгремели новогодние праздники, а россияне настроились на рабочие будни, как некоторые решили побаловать себя роскошными каникулами. Теперь, пока вся страна работает, звездные дамы хвастаются в социальных сетях кадрами с пляжей и показывают подписчикам, как выглядят на отдыхе.

Наталья Подольская

В блоге знаменитой певицы уже несколько дней мелькают снимки из отпуска. Брюнетка нежится под жарким мальдивским солнцем вместе с любимым мужем Владимиром Пресняковым и красуется в купальницах разных фасонов и цветов. Судя по счастливому лицу звезды, отдых за границей идет ей на пользу.

Анна Семенович

В этом месяце на Мальдивских островах можно встретить даже слишком много российских знаменитостей. В число тех, кто решил посетить этот райский уголок с наступлением нового года, вошла и Анна Семенович. В своем телеграм-канале актриса поделилась солнечными кадрами из отпуска. Блондинка встретила этот понедельник в легком костюме цвета лаванды у бассейна и дала понять завистникам, что в ее жизни все прекрасно.

Нюша

Еще одной знаменитостью, выбравшей для своего отдыха Мальдивы, оказалась певица Нюша. Как и другие коллеги по цеху, исполнительница хита "Вою на луну" не стала лишать подписчиков удовольствия одним глазком взглянуть на ее сказочные будни. Недавно в блоге звезды появился естественный снимок, сделанный во время завтрака, а позже она уже позировала перед камерой в смелых пляжных нарядах.

Ирина Дубцова

Бывшая солистка группы "Девочки" тоже решила сбежать подальше от российских морозов и насытиться витамином D в теплых странах. Разумеется, ее отдых не обходится без соответствующих погоде и настроению образов. На днях певица показалась в социальных сетях в ярком зеленом купальнике и накидке с леопардовым принтом.

Виктория Боня

Известная ведущая проводит январь не менее помпезно, чем ее вышеперечисленные коллеги по цеху. Недавно блогер отправилась на отдых в Дубай, причем неге предалась заранее – уже на борту самолета. Знаменитость запечатлела себя во время полета с повязкой на голове и свежим, будто после лучших уходовых процедур, лицом.