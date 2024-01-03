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Среда 3 января

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Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз

Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз
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Актриса сообщила о том, что в их семье пополнение в своем телеграм-канале. Теперь она уже дважды бабушка.

Яна Поплавская активно ведет свои соцсети. В ее телеграм-канале много подписчиков, она обсуждает там общественные вопросы. Но иногда делится и личными событиями из жизни. Сегодня актриса из "Красной Шапочки" сообщила радостную новость всем подписчикам канала – ее семья стала больше. У старшего сына Поплавской Клима совсем недавно родилась дочь.

"Тяжело было держаться и молчать, но теперь уже можно! А мы нашли под елкой маленькую девчонку. Решили внучкой назвать!" – написала Поплавская.

Она также добавила, что теперь у них в семье составлен счастливый набор, и поздравила сына и супругу с появлением прекрасной дочери. Это второй ребенок пары, три года назад они впервые стали родителями. Тогда у Поплавской родился внук Иларий.

Старший сын Яны Клим связал свою жизнь с кинематографом. Он работает режиссером. На его счету такие фильмы как "С новым годом, мамы!" и "Приличные люди", а сейчас он занят съемками документальных фильмов. Звездная мама очень гордится сыном и его работами.

Яна Поплавская начинает Новый год с новым расширенным составом семьи. Теперь у нее есть и внук, и внучка, и актриса очень рада прибавлению.

3 января 2024, 17:58
Яна Поплавская/Фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Телеграм-канал Яны Поплавской• Требует проверки

Фоторепортаж

Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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