Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской

Недавно актер Александр Петров женился на девушке, с которой познакомился в кафе. Теперь молодая семья планирует обустроить собственное гнездышко, а уже имеющийся пентхаус Петрова выставлен на продажу.

Александр Петров в конце 2023 года шокировал всех поклонников, сообщив о женитьбе в своих соцсетях. Самым удивительным было то, что на тот момент все знали о романе актера со Стасей Милославской и ждали помолвки пары. Стася и Александр были в отношениях четыре года, и казалось, все идет к свадьбе. Женой звезды "Полицейского с Рублевки" в итоге стала 22-летняя Виктория, причем свадьба случилась почти сразу после их знакомства.

Многие поклонники актера уверены, что о женитьбе Петрова на другой и разрыве отношений сама Милославская узнала из его соцсетей. И скорее всего это был неприятный сюрприз для нее.

Теперь стало известно, что популярный актер выставил на продажу свой роскошный пентхаус. Стоит отметить, что ремонтом и декором этого особняка занималась экс-возлюбленная Петрова. Видимо теперь молодая жена артиста не хочет жить в доме, который обустраивала Милославская.

Напомним, Александр Петров женился на девушке по имени Виктория в сентябре 2023 года. Он увидел ее в кафе и не смог уйти, не познакомившись. Любовь разгорелась так сильно, что пара пошла в ЗАГС уже после нескольких встреч.