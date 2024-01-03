Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Среда 3 января

17:58Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз 17:24Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской 16:11Сергей Жуков раскрыл имя новорожденного сына 15:29Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:05Педиатр Одинаева рассказала, как сделать новогодние каникулы полезными для ребенка 13:56Историк моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил 13:11Режиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях 13:10Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:24Асмус призналась, что встретила Новый год в непривычной для себя обстановке на Рублевке 11:24Лера Кудрявцева отказалась от укладки и макияжа в Новый год 11:04Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 09:20Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:09Как отучить кошку от игр с новогодней елкой 03:45Уютные киноканикулы: смотрим самые лучшие фильмы про Рождество 00:37Приводим в порядок квартиру после новогодних праздников: экспресс-метод 23:01Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:08Чем заняться в новогодние праздники: 20 свежих идей сделают отдых ярче 19:05Владимир Пресняков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:41Наталья Рудова рассказала о своих главных утренних привычках 18:00Влад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе 17:18Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:00Появилось видео с "вырезанным" из эфира выступлением Киркорова на "Песне года" 15:45Меган Маркл планирует написать мемуары о жизни в королевской семье 14:44Виктория Боня отдыхает с бывшим мужем и новым возлюбленным 14:08Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:58Тарасова вдохновилась примером Костомарова и планирует встать на ноги 13:15Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора" 12:33Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:47Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей 11:07Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:02Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов 09:06Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:03Как поздравить с Новым годом 2024 оригинально 03:337 привычек, которые мешают развить женственность 00:37Почему мы откладываем дела на потом и как бороться с синдромом Скарлетт: советы магистра психологии 22:01Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:27Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:40Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:18Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:31Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:15Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:10Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:09Елена Преснякова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:08SHAMAN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 22:05Алсу поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:30Александр Айвазов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:34Обращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 17:06Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 17:00Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской

Недавно женившийся Петров решил продать пентхаус, который обустраивал вместе с Милославской
165

Недавно актер Александр Петров женился на девушке, с которой познакомился в кафе. Теперь молодая семья планирует обустроить собственное гнездышко, а уже имеющийся пентхаус Петрова выставлен на продажу.

Александр Петров в конце 2023 года шокировал всех поклонников, сообщив о женитьбе в своих соцсетях. Самым удивительным было то, что на тот момент все знали о романе актера со Стасей Милославской и ждали помолвки пары. Стася и Александр были в отношениях четыре года, и казалось, все идет к свадьбе. Женой звезды "Полицейского с Рублевки" в итоге стала 22-летняя Виктория, причем свадьба случилась почти сразу после их знакомства.

Многие поклонники актера уверены, что о женитьбе Петрова на другой и разрыве отношений сама Милославская узнала из его соцсетей. И скорее всего это был неприятный сюрприз для нее.

Теперь стало известно, что популярный актер выставил на продажу свой роскошный пентхаус. Стоит отметить, что ремонтом и декором этого особняка занималась экс-возлюбленная Петрова. Видимо теперь молодая жена артиста не хочет жить в доме, который обустраивала Милославская.

Напомним, Александр Петров женился на девушке по имени Виктория в сентябре 2023 года. Он увидел ее в кафе и не смог уйти, не познакомившись. Любовь разгорелась так сильно, что пара пошла в ЗАГС уже после нескольких встреч.

3 января 2024, 17:24
Александр Петров/ Фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com
Телеграм-канал "Светский хроник"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливый Бурунов и избежавший наказания Паль оторвались на закрытой вечеринке

Актриса Катерина Шпица с мужем. Фото: пресс-служба
Актер Егор Корешков. Фото: пресс-служба
Варвара Шмыкова и Даниил Радлов. Фото: пресс-служба
Актриса Анна Банщикова. Фото: пресс-служба
Актер Александр Робак. Фото: пресс-служба
Режиссер Юрий Быков. Фото: пресс-служба
Актер Павел Деревянко. Фото: пресс-служба
Актер Александр Паль. Фото: пресс-служба
Актер Денис Шведов. Фото: пресс-служба
Актриса Марина Зудина. Фото: пресс-служба
Певица Алена Свиридова. Фото: пресс-служба
Актер Павел Табаков. Фото: пресс-служба
Актриса Ольга Сутулова. Фото: пресс-служба
Актер Петр Федоров. Фото: пресс-служба
Актриса Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба
Актер Сергей Бурунов. Фото: пресс-служба

По теме

Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей
Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз

Яна Поплавская сообщила, что стала бабушкой во второй раз
Актриса сообщила о том, что в их семье пополнение в своем телеграм-канале. Теперь она уже дважды бабушка. Яна Поплавская активно ведет свои соцсети.

Сергей Жуков раскрыл имя новорожденного сына

Сергей Жуков раскрыл имя новорожденного сына
Солист группы "Руки Вверх" отмечал Новый год со своей большой семьей. Праздник прошел в расширенном составе – в конце года у Жукова родился пятый ребенок. В сентябре прошлого года поклонникам группы "Руки вверх" стало известно, что Сергей Жуков и его жена ожидают пополнения.

Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Популярный и талантливый певец Алексей Чумаков в потоке праздничной суеты не забыл о любимых поклонниках . В эксклюзивном видеообращении артист поздравил россиян с праздниками. Минувший 2023 год стал по-настоящему знаковым для исполнителя хита "Девочка, девушка, женщина".

Историк моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил

Историк моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил
Васильев уверен в том, что шоу сильно повлияло на стиль российских женщин. Но без него программа не будет иметь успех. Александр Васильев в течение многих лет был ведущим программы "Модный приговор" и преображал жительниц России.

Режиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях

Режиссер Бледный презентовал спектакль с Муцениеце, Кабо и Венесом в главных ролях
В "Барвиха Luxury Village" прошла премьера спектакля "Эти свободные бабочки". Это трогательная история о силе характера, отношениях с близкими и любви. Илья Бледный представил на суд театральных зрителей свой новый спектакль.

Выбор читателей

02/01ВтрПоявилось видео с "вырезанным" из эфира выступлением Киркорова на "Песне года" 02/01ВтрБузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора" 02/01ВтрМеган Маркл планирует написать мемуары о жизни в королевской семье 02/01ВтрНаталья Рудова рассказала о своих главных утренних привычках 02/01ВтрВиктория Боня отдыхает с бывшим мужем и новым возлюбленным 02/01ВтрВлад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе