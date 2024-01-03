Сергей Жуков раскрыл имя новорожденного сына

Солист группы "Руки Вверх" отмечал Новый год со своей большой семьей. Праздник прошел в расширенном составе – в конце года у Жукова родился пятый ребенок.



В сентябре прошлого года поклонникам группы "Руки вверх" стало известно, что Сергей Жуков и его жена ожидают пополнения. На фестивале "Новый сезон" в Сочи все увидели, что Регина находится в положении. В декабре 2023 у музыканта родился сын.

Новый год Сергей Жуков отметил в кругу своего большого семейства. Теперь он стал отцом пятерых детей. А на праздничном столе в доме Жуковых кроме шампанского появилось еще грудное молоко.

Имя малыша счастливые родители долго не раскрывали. Но супруга Сергея приоткрыла завесу тайны. Она опубликовала в своих соцсетях праздничные семейные фото. На одном из них – новорожденный сын в вязаном боди с надписью "Первое Рождество Эвана 2023". Такое оригинальное имя выбрали для недавно появившегося ребенка в семье Жуковых.

У маленького Эвана есть старшие братья и сестры. Сергей Жуков с супругой воспитывают 14-летнюю Нику, 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. Также у Сергея есть ребенок от первого брака с дочерью генерального директора "Автоваза". Но совместная жизнь с ней не была удачной, и союз быстро распался. Сейчас старшая дочь Жукова Александра живет в США.