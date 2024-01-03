Историк моды Александр Васильев считает, что "Модный приговор" себя изжил

Васильев уверен в том, что шоу сильно повлияло на стиль российских женщин. Но без него программа не будет иметь успех.



Александр Васильев в течение многих лет был ведущим программы "Модный приговор" и преображал жительниц России. Он уверен, что именно это повлияло на стиль женщин в России. Они начали одеваться менее кричаще и вызывающе именно благодаря советам из шоу. По словам модельера, он "производил улучшайзинг".

Недавно Первый канал анонсировал выход очередного сезона "Модного приговора", но уже с другим судьей. Историк моды отмечает, что сейчас, когда он уже перестал вести программу, его жизнь наполнилась более увлекательными событиями, так как он не привязан к графику съемок. При этом он уверен, что шоу себя уже изжило и не имеет успешного будущего.

Несмотря на то, что Васильев уже не является ведущим "Модного приговора", он с теплом вспоминает участие в проекте. К тому же именно благодаря шоу его начали узнавать повсеместно.

"Съемки начинались в одиннадцать утра, заканчивались в час ночи. Иногда снимали до двух. Это довольно изнурительный, но творческий процесс", – вспоминает модельер.

Хоть Александр Васильев и не ведет больше популярное шоу о преображениях, он у него много работы. Он читает лекции по всему миру, выпускает книги и продолжает изучать историю моды.



