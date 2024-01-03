Асмус призналась, что встретила Новый год в непривычной для себя обстановке на Рублевке

Актриса поделилась фотографиями с праздника в своих соцсетях. В этот раз Кристина решила отмечать Новый год в непривычной для нее обстановке.



Новогоднюю ночь Кристина Асмус провела со своими близкими. Но отмечать они решили не в теплой домашней обстановке, а в концертном зале на Рублевке. Звезда сериала “Интерны” призналась, что для нее это нетипичный выбор на Новый год, потому что она очень домашний человек. Но актриса не хотела готовить ужин и планировать праздник накануне 2024, поэтому она взяла билеты на новогоднее шоу.

“Я встретила Новый год максимально пошло”, – так она описала этот опыт.

По мнению Асмус, их компания не очень соответствовала обстановке. “«Мы, конечно, вообще не вписывались в эту компанию. Там зашкаливал тяжёлый люкс на квадратный сантиметр”, – поделилась артистка. Она добавила, что на празднике они танцевали, снимали с себя обувь, пели во весь голос и эмоционально реагировали на подарки.

Кристина и ее семья единственные, кто пришел на вечеринку с пакетами, чтобы вручить друг другу новогодние подарки. Актриса отметила, что остальные гости праздника смотрели на них, как на сумасшедших.

Но несмотря на это, Кристина Асмус считает, что это был интересный опыт. К тому же она смогла провести праздник со своей дочерью Настей и искренне повеселиться даже в такой атмосфере.