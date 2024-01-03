Лера Кудрявцева отказалась от укладки и макияжа в Новый год

Телеведущая поделилась в соцсетях фотографиями с домашнего праздника. По традиции она пригласила Деда Мороза и Снегурочку для поздравления детей.

Кудрявцева пригласила домой аниматоров, чтобы они поздравили ее дочь Машу и внука Льва с праздником. Она отметила, что это их давняя семейная традиция. Дети были в полном восторге, но и сама телеведущая активно участвовала в заданиях от Деда Мороза и от души повеселилась.

На фотографиях ведущая шоу "Секрет на миллион" выглядит по-настоящему счастливой и искренней. Она беззаботно смеется вместе со своей невесткой и водит хоровод с детьми возле елки. Без сценического макияжа, прически и праздничного наряда Лера праздновала наступление Нового года вместе с семьей в теплой и уютной обстановке.

Новогодняя ночь была рабочей для Кудрявцевой, а 1 января она провела дома, отдыхая со своей семьей. Она рассказала, что уже давно не употребляет алкоголь, поэтому утром 1 января она всегда бодра и свежа.

Но есть то, от чего телеведущая пообещала себе избавиться в 2024 году. Лера Кудрявцева хочет перестать ругаться, ведь это очень ранит ее маму. И хоть сама ведущая любит использовать нецензурную брань, так как считает, что это ее эмоционально разряжает, мама и ее чувства для нее все-таки важнее.