Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Популярный и талантливый певец Алексей Чумаков в потоке праздничной суеты не забыл о любимых поклонниках . В эксклюзивном видеообращении артист поздравил россиян с праздниками.

Минувший 2023 год стал по-настоящему знаковым для исполнителя хита "Девочка, девушка, женщина". Дело в том, что в середине этого лета Алексей Чумаков и его жена, певица Юлия Ковальчук, вновь стали родителями. Примечательно, что в Сети долгое время ходили слухи о возможной беременности артистки, однако супруги тщательно все скрывали. Когда появление на свет второй наследницы перестало быть секретом, артисты раскрыли и оригинальное имя новорожденной девочки – Алисия.

В минувшем году 42-летний Алексей Чумаков поздравлял супругу с десятилетним юбилеем свадьбы, оказался в эпицентре слухов относительно развода и переживал трудности отцовства. Однако сейчас талантливый исполнитель полон сил и энергии и готов поздравить читателей "Дни.ру" с Новым годом.

"Привет, "Дни.ру! Я, Алексей Чумаков, поздравляю вас с новым 2024 годом! Процветания, любви, много денег и уверенности в завтрашнем дне", – искренне пожелал артист, сопроводив свое поздравление подбадривающим сжатием кулака.

Кстати, спешим вас обрадовать, что свои поздравления с Новым годом записали и другие знаменитости. Сергей Лазарев, к примеру, признался нашим читателям в любви, а актер Юрий Чернов пожелал всем крепкого здоровья и большого счастья.