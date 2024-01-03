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Среда 3 января

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Алексей Чумаков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Популярный и талантливый певец Алексей Чумаков в потоке праздничной суеты не забыл о любимых поклонниках . В эксклюзивном видеообращении артист поздравил россиян с праздниками.

Минувший 2023 год стал по-настоящему знаковым для исполнителя хита "Девочка, девушка, женщина". Дело в том, что в середине этого лета Алексей Чумаков и его жена, певица Юлия Ковальчук, вновь стали родителями. Примечательно, что в Сети долгое время ходили слухи о возможной беременности артистки, однако супруги тщательно все скрывали. Когда появление на свет второй наследницы перестало быть секретом, артисты раскрыли и оригинальное имя новорожденной девочки – Алисия.

В минувшем году 42-летний Алексей Чумаков поздравлял супругу с десятилетним юбилеем свадьбы, оказался в эпицентре слухов относительно развода и переживал трудности отцовства. Однако сейчас талантливый исполнитель полон сил и энергии и готов поздравить читателей "Дни.ру" с Новым годом.

"Привет, "Дни.ру! Я, Алексей Чумаков, поздравляю вас с новым 2024 годом! Процветания, любви, много денег и уверенности в завтрашнем дне", – искренне пожелал артист, сопроводив свое поздравление подбадривающим сжатием кулака.

Кстати, спешим вас обрадовать, что свои поздравления с Новым годом записали и другие знаменитости. Сергей Лазарев, к примеру, признался нашим читателям в любви, а актер Юрий Чернов пожелал всем крепкого здоровья и большого счастья.

3 января 2024, 15:29
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

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