Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Сергей Зверев стильно поздравил россиян с наступившими праздниками.

Трудно в это поверить, но в прошедшем, 2023 году Сергей Зверев отметил 60-летие. Мы, как и звезда, тоже в шоке. Но стилиста, кажется, цифры в паспорте не волнуют. Он готов блистать еще ярче, чем раньше, поражать общественность образами и перформансами.

Редакция "Дни.ру" поздравляет Сергея Зверева с Новым годом и прошедшим юбилеем! Король гламура тоже поздравил наших читателей с зимними праздниками:

"Дни.ру! Поздравляю вас с праздниками! Здоровья, счастья, любви, процветания, победы! Всегда ваш, суперзвезда стиля, король гламура, фэшн-икона, Сергей Зверев."

Непременно все так и случится! И пусть этот Новый год будет таким же эффектным и ярким у каждого из нас, как луки неподражаемого Сергея Зверева.