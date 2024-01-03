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Среда 3 января

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Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Неподражаемая Анастасия Волочкова оставила пожелания россиянам.

В уходящем году Анастасия Волочкова снова принесла немало инфоповодов. Каждое появление балерины на светском мероприятии запомнилось не только ее роскошными образами, но и эффектными рассказами и скандальными заявлениями.

Редакция "Дни.ру" сердечно поздравляет Анастасию Волочкову с Новым годом. Балерина же в свою очередь пожелала нашим читателям всего того, что очень пригодится в будущем году:
"Дорогие "Дни.ру", я вас поздравляю с Новым годом! Желаю вам счастья, радости и истинных вам благ! С вами всегда я."
Пусть так и будет для каждого из читателей "Дни.ру"! Истинные блага – наше все! Спасибо, дорогая Анастасия Волочкова!
3 января 2024, 11:04
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: ЭКСМО
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