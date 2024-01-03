Анастасия Волочкова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Неподражаемая Анастасия Волочкова оставила пожелания россиянам.

В уходящем году Анастасия Волочкова снова принесла немало инфоповодов. Каждое появление балерины на светском мероприятии запомнилось не только ее роскошными образами, но и эффектными рассказами и скандальными заявлениями.

Редакция "Дни.ру" сердечно поздравляет Анастасию Волочкову с Новым годом. Балерина же в свою очередь пожелала нашим читателям всего того, что очень пригодится в будущем году:

"Дорогие "Дни.ру", я вас поздравляю с Новым годом! Желаю вам счастья, радости и истинных вам благ! С вами всегда я."

Пусть так и будет для каждого из читателей "Дни.ру"! Истинные блага – наше все! Спасибо, дорогая Анастасия Волочкова!

