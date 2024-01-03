Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Самый очаровательный грузин российского шоу-бизнеса шлет большой привет! С ним Новый год автоматически заряжен на успех.

Исполнитель хита "Помолимся за родителей" Сосо Павлиашвили поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом. Певец пожелал всего светлого, доброго и теплого.

"Уважаемые читатели "Дни.ру", это я, ваш Сосо Павлиашвили. Я имею честь поздравить вас с Новым годом и пожелать всего светлого, тонкого, красивого, доброго и теплого. И не забывайте, что то, что разрушила вражда обязательно построит любовь. Пусть в каждом сердечке вашем всегда будет любовь. Идите за любовью и Бог обязательно поможет вам. Пусть каждая дорога ведет в храм. Всегда ваш, Сосо Павлиашвили", – искренне произнес артист.

Стоит отметить, что у певца вышел очень насыщенный 2023 год. За плечами множество выступлений, полные концертные залы и много реализованных проектов. При этом звезда не забывает, какой сложный путь к славе пришлось преодолеть.

Большое значение музыкальный исполнитель придает семье. Летом он душевно поздравлял сына Левана с 36-летием. Сосо Павлиашвили и его наследник в прошлом году победили на шоу "Две звезды. Отцы и дети".

Не так давно стало известно, что грузинскому артисту удалось сохранить хорошие отношения с бывшей супругой. Более того, даже нынешняя возлюбленная Сосо Павлиашвили хорошо общается с ней.