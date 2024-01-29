Ей точно 46? Плетнева поразила россиян внешностью юной девочки

Известная исполнительница радует публику своим чарующим голосом уже больше 20 лет. Поклонники часто шутят, что над певицей не властно время, потому что с каждым годом она выглядит все моложе и краше. А ведь Анна Плетнева успела не только построить карьеру на сцене, но и трижды стать мамой.
Как известно, артистка дважды связывала себя узами брака. В первом союзе у нее родилась дочь Варвара, а во втором на свет появились еще двое детей – Мария и Кирилл. Старшей наследнице знаменитости исполнился уже 21 год. Однако звездная мама в свои 46 лет кажется едва ли не ее ровесницей.
В своем блоге Анна Плетнева часто делится личными снимками, которые неизменно собирают десятки комплиментов. И последнее фото в профиле певицы – не исключение. Брюнетка опубликовала кадр, которым поделились в своем телеграм-канале "Дни.ру", и поразила россиян внешностью юной девочки.
На этот раз Плетнева позировала перед камерой в модных джинсах на несколько размеров больше и коротком топе. Знаменитость полностью оголила живот, продемонстрировав спортивный пресс и тонкую талию. Глядя на снимок, 46-летнюю звезду легко можно перепутать с молоденькой девушкой, которая еще не успела столкнуться с тяготами материнства.
Подписчики артистки не смогли пройти мимо и похвалили ее внешний вид в комментариях. Одни написали, что Анна Плетнева кажется очень миниатюрной, а другие похвалили певицу, отметив, что ей подойдет любой наряд.
"Боже, какая ты мелкая. Просто кроха", "Анну хоть в мешок наряди, все равно будет секси", – высказались пользователи.
А ранее "Дни.ру" писали, почему ребенку Анны Плетневой лучше с неродным отцом.