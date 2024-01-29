Ей точно 46? Плетнева поразила россиян внешностью юной девочки

Поклонники не перестают восхищаться тем, насколько молодо выглядит солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева.

Известная исполнительница радует публику своим чарующим голосом уже больше 20 лет. Поклонники часто шутят, что над певицей не властно время, потому что с каждым годом она выглядит все моложе и краше. А ведь Анна Плетнева успела не только построить карьеру на сцене, но и трижды стать мамой.

Как известно, артистка дважды связывала себя узами брака. В первом союзе у нее родилась дочь Варвара, а во втором на свет появились еще двое детей – Мария и Кирилл. Старшей наследнице знаменитости исполнился уже 21 год. Однако звездная мама в свои 46 лет кажется едва ли не ее ровесницей.

В своем блоге Анна Плетнева часто делится личными снимками, которые неизменно собирают десятки комплиментов. И последнее фото в профиле певицы – не исключение. Брюнетка опубликовала кадр, которым поделились в своем телеграм-канале "Дни.ру", и поразила россиян внешностью юной девочки.

На этот раз Плетнева позировала перед камерой в модных джинсах на несколько размеров больше и коротком топе. Знаменитость полностью оголила живот, продемонстрировав спортивный пресс и тонкую талию. Глядя на снимок, 46-летнюю звезду легко можно перепутать с молоденькой девушкой, которая еще не успела столкнуться с тяготами материнства.



Подписчики артистки не смогли пройти мимо и похвалили ее внешний вид в комментариях. Одни написали, что Анна Плетнева кажется очень миниатюрной, а другие похвалили певицу, отметив, что ей подойдет любой наряд.

"Боже, какая ты мелкая. Просто кроха", "Анну хоть в мешок наряди, все равно будет секси", – высказались пользователи.

А ранее "Дни.ру" писали, почему ребенку Анны Плетневой лучше с неродным отцом.