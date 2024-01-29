Бритни Спирс обратилась к Джастину Тимберлейку после обвинений в изменах

Певица Бритни Спирс опубликовала в соцсетях извинение перед Джастином Тимберлейком. Причиной стали ее откровения в мемуарах.

Недавно Бритни Спирс попала в очередной скандал. В своих мемуарах, вышедших в октябре прошлого года, она обвинила экс-бойфренда Джастина Тимберлейка в многочисленных изменах и принуждению к аборту. Несмотря на то, что отношения звездной пары закончились больше 20 лет назад, после публикации книги на певца обрушился хейт в соцсетях. Поклонники исполнительницы хита "Toxic" напали на ее бывшего возлюбленного и сыпали обвинения в его адрес. Позднее появилась информация, что Джастин хочет подать иск в суд против Бритни.

Экс-возлюбленная Тимберлейка видимо решила сгладить ситуацию и опубликовала видеоролик с его свежим треком. Она призналась, что просто влюбилась в эту композицию.

"Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые я рассказала в своей книге. Если я обидела кого-то из людей, которые для меня важны, мне очень жаль", – добавила певица.

Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс начали встречаться в 1999, тогда юная блондинка только стала одной из самых популярных певиц мира. Их любовь длилась 3 года. Сразу после разрыва певец выпустил клип "Cry Me a River", в сюжете которого девушка, похожая на Бритни, изменила ему.