Возмутившему российских звезд певцу SHAMAN нашли замену

SHAMAN после оглушительного успеха столкнулся с негативным отношением со стороны коллег по сцене.

Автора и исполнителя песен Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, любят миллионы россиян. Певец добился оглушительного успеха за последние два года, поднявшись на волне патриотических настроений. Однако далеко не все коллеги по сцене готовы подать ему руку.

Безусловно, SHAMAN – очень талантливый исполнитель с сильными вокальными данными. За уникальные творческие способности он нравится поклонникам, однако вызывает возмущение у других звезд. Такого мнения придерживается, к примеру, Ольга Зарубина.

Артистка уверена, что на российской эстраде недолюбливают талантливых людей. Бывший продюсер Григория Лепса ранее тоже отмечал, что отечественные звезды воспринимают целеустремленных новичков как личную трагедию.

Евгений Кобылянский не исключил, что артисты избегают контактов с Ярославом Дроновым из-за завести. При этом сам SHAMAN уверенно продолжает развиваться на сцене. Конечно, музыкант еще даже не задумывается о завершении карьеры, однако ему уже нашли замену.

Народные умельцы с помощью современных технологий воспроизвели хиты исполнителя. Однако песню "Я русский" исполнил не сам SHAMAN, а цифровой лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Обработанную версию можно послушать на сайте UFA1.RU.