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10 спален и огромный бассейн: Цекало продал роскошный особняк в Подмосковье

10 спален и огромный бассейн: Цекало продал роскошный особняк в Подмосковье
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Александр Цекало в России жил по соседству с Александром Масляковым и Машей Распутиной.

Некогда Александр Цекало был одним из самых востребованных продюсеров и телеведущих в России, однако в 2019 году он вместе с молодой женой сбежал в США и обосновался там на постоянной основе. Отказываться от американской мечты и возвращаться шоумен не собирается, даже начал сжигать мосты с нашей страной.

Оказалось, что Александр Цекало избавился от российской недвижимости. По данным телеграмм-канала Mash, он продал роскошный особняк в Подмосковье. Шоумен запросил за дом в элитном поселке 430 миллионов рублей.

Новый владелец сможет наслаждаться компанией звездных соседей. Рядом с бывшим мужем Лолиты Милявской живут президент КВН Александр Масляков, певица Маша Распутина и другие вип-персоны. Кстати, сам продюсер на подписание сделки не приехал – весь процесс курировало доверенное лицо.

Теперь уже бывший особняк артиста внешне не отличается архитектурными излишествами: дом кубической формы обшит деревом. Зато внутри все соответствует масштабу звезды.

Новым жильцам доступна сауна, после которой можно окунуться в 20-метровый бассейн. Десять спален позволят принять огромное количество гостей.

Интересно, поможет ли Александр Цекало бывшей жене финансово? Как известно, Лолита Милявская после "голого" скандала осталась без заработка.


29 января 2024, 15:30
Александр Цекало. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
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