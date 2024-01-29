10 спален и огромный бассейн: Цекало продал роскошный особняк в Подмосковье

Александр Цекало в России жил по соседству с Александром Масляковым и Машей Распутиной.

Некогда Александр Цекало был одним из самых востребованных продюсеров и телеведущих в России, однако в 2019 году он вместе с молодой женой сбежал в США и обосновался там на постоянной основе. Отказываться от американской мечты и возвращаться шоумен не собирается, даже начал сжигать мосты с нашей страной.

Оказалось, что Александр Цекало избавился от российской недвижимости. По данным телеграмм-канала Mash, он продал роскошный особняк в Подмосковье. Шоумен запросил за дом в элитном поселке 430 миллионов рублей.

Новый владелец сможет наслаждаться компанией звездных соседей. Рядом с бывшим мужем Лолиты Милявской живут президент КВН Александр Масляков, певица Маша Распутина и другие вип-персоны. Кстати, сам продюсер на подписание сделки не приехал – весь процесс курировало доверенное лицо.

Теперь уже бывший особняк артиста внешне не отличается архитектурными излишествами: дом кубической формы обшит деревом. Зато внутри все соответствует масштабу звезды.

Новым жильцам доступна сауна, после которой можно окунуться в 20-метровый бассейн. Десять спален позволят принять огромное количество гостей.

Интересно, поможет ли Александр Цекало бывшей жене финансово? Как известно, Лолита Милявская после "голого" скандала осталась без заработка.



