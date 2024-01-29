"Есть мечта, но смерть неотвратима": слова Розенбаума пронзают до дрожи

Александр Розенбаум радует нас своим творчеством уже не один десяток лет. Но знаем ли мы, о чем о думает и тревожится за пределами сцены?

За годы своей карьеры Народный артист написал сотни песен, издал десятки альбомов, а также сыграл несколько значимых ролей в художественных и документальных фильмах. Музыканта с полной уверенностью можно назвать разносторонним человеком, с лихвой заслужившим признание и любовь публики. Но могла ли судьба Александра Розенбаума сложиться иначе?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности и кроется в биографии певца. Ведь композитор родился и вырос в интеллигентной семье, а воспитали его талантливые родители, о чем Александр Яковлевич рассказывает в своей книге. Впрочем, в детстве музыкант был обычным ребенком, который, как и другие дети, не осознавал суровой реальности и жестокости этого мира.

"Я вот лишь годам к восемнадцати понял, что такое двадцать миллионов погибших", – признавался артист в книге "Бультерьер".

Далеко не все знают, что свой путь на сцене Александр Розенбаум начал не сразу. Прежде чем начать музыкальную карьеру, он получил медицинское образование и диплом терапевта. Обучение такой серьезной профессии помогло композитору многое понять и переосмыслить в жизни. Как врач, Александр Яковлевич отдает себе отчет в том, что каждого человека ждет свой конец.

"Я доктор, знаю, что смерть неотвратима. Чем позже это случится, тем лучше. Но в принципе я к этому готов." – поделился своими чувствами артист.

Впрочем, это знание не мешает певцу жить полной жизнью, творить и мечтать. Одним из своих больших желаний Александр Розенбаум поделился с читателями. Музыкант хочет, чтобы на российской эстраде вновь зазвучали неразрывно связанные с нашей родиной песни Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и других легенд советской музыки.

"У меня же есть мечта – вернуть на советскую эстраду песни нашей земли, те, что были очень популярны, а теперь утрачены." – высказался Александр Яковлевич.

Несмотря на то, что предпочтения публики и требования к артистам непрерывно меняются, поэт входит в число тех счастливчиков, на которых эти новые веяния никак не влияют. Композитор называет себя полностью свободным в творчестве и выражении своего мнения человеком. С высказыванием Александра Розенбаума трудно не согласиться, ведь именно за эти качества его любят и уважают многие поклонники. И все же его слова пронзают до дрожи и трогают до глубины души.