Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Понедельник 29 января

13:29Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи 12:41"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей 12:00Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак 11:30Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение 10:49Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине 10:00"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем 09:30Поплавская натравила на Орбакайте разъяренную толпу 07:35Актер Руденко вернулся на сцену после удивительной находки в трусиках 06:51Фильм "Мастер и Маргарита" стал лидером проката за первые выходные 06:22Леон Кемстач не стал скрывать образ женщины своей мечты 05:40Болезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой 04:24Угрызений совести не чувствовал: Олешко рассказал о сложном выборе 03:46Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой 02:48Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом 02:12Диетолог Дюваль: куриные яйца можно заменить другими продуктами 01:48Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека 22:57"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы 21:16Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков 19:37"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы 18:31В США не стало знаменитой советской певицы 17:06Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 16:29Кабаева отказывается от еды после процедуры на глаза: что случилось? 15:58"Повышает половое влечение": Малахов вынул свое добро у всех на виду 13:42Барановская объявила о замужестве и сроке беременности 12:17"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого 12:15ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи 09:36Тату-искусство как способ изменить свою жизнь и окружение 06:09Постпраздничное выгорание в коллективе: советы работодателям от психолога 03:167 правил гармонии в отношениях с мужчиной 00:05От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку 21:31Опасности и последствия некачественного лечения зубов 19:16Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения 18:24Во въезде отказано? Кто рискует повторить судьбу скитающегося Галкина* 17:36Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 16:45"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 16:12Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать 15:00Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 13:38Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза 13:00Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло 12:22Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением 11:04Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны 09:23Художник Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента 06:065 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта 03:31Как женская энергия влияет на атмосферу в доме? 00:07Тест: отгадайте фразы из "Ералаша" по кадру 22:25Как замедлить старение волос: главные ошибки в уходе и укладке 21:10Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок 20:19Как одеться на собеседование 19:10Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана 18:44Самоназванного наследника Зайцева отправили за решетку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи

Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи
1

На съемках программы, которую уже много лет ведет Лариса Гузеева, произошел непредвиденный случай.

Любимое зрителями свадебное ток-шоу выходит в эфир уже более 15 лет. Как известно, не так давно в съемках передачи случился продолжительный перерыв, затянувшийся на полтора года. Однако минувшим летом "Давай поженимся!" наконец вернулась на экраны со свежими выпусками и новыми героями.

К счастью поклонников программы, кресла ведущих остались закреплены за всеобщими любимицами – Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Долгие годы они являются бессменными звездами шоу и стойко выдерживают все, с чем им приходится сталкиваться во время съемок. И даже спустя столько лет женихи и невесты умудряются их удивлять.

В последнем выпуске передачи ведущих застал врасплох новый беспрецедентный случай. На этот раз на поиски избранницы в студию программы пришел 40-летний бизнесмен Денис. Свахи всеми силами старались подобрать жениху подходящую спутницу, но он решил пренебречь их советами и пойти своим путем.

Вместо пришедших побороться за его сердце невест, Денис положил глаз на одну из сотрудниц программы – редактора Дашу. Этот сенсационный казус буквально лишил Ларису Гузееву и Розу Сябитову дара речи, но им ничего не оставалось, кроме как пригласить коллегу в студию. Однако девушка не ответила гостю программы взаимностью.

"У нас большая разница в возрасте, Денис. Для меня это проблема. Во-вторых, я занята", – ответила на признание бизнесмена менеджер.

Впрочем, один со съемок программы мужчина не ушел. После отказа Даши Денис все же сделал свой выбор и вышел на сцену вместе с одной из невест. А Лариса Гузеева и Роза Сябитова смогли лишь пожелать счастья двум нашедшим друг друга одиноким сердцам.

29 января 2024, 13:29
Лариса Гузеева. Кадр: скриншот "Первый канал"
Первый канал/"Давай поженимся!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Мой дорогой": 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Сябитова преподнесла ребенка

Гузеева врезала Сябитовой и довела гостя до слез на "Давай поженимся!"

Муж Гузеевой засветился с молодой сучкой на "Давай поженимся!"

 Давай поженимся

Сюжеты Давай поженимся

Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей

"Русская с***": в Кудрявцеву смачно плюнули за границей
Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями о поездке в Болгарию – отдых звезды был испорчен. За года активной творческой деятельности актриса и телеведущая Лера Кудрявцева собрала огромную армию поклонников.

Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак

Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак
Ксения Собчак утверждает, что именно Никита Михалков донес информацию о "голой" вечеринке до президента. Скандал из-за "голой" вечеринки, прогремевший на всю страну в конце минувшего года, не утихает до сих пор и даже набирает новые обороты.

Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение

Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение
Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала героиней громкого скандала. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова уже давно перестала радовать поклонников творческими успехами.

Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине

Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине
Надежда Сысоева пооткровенничала о работе и личном в новом интервью. Большинству зрителей актриса знакома благодаря съемкам в женском юмористическом шоу Comedy Woman.

"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем

"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем
Исполнитель шлягера "Падают листья" представил публике верного друга и напарника. Певец души не чает в своем питомце. Голосистый мачо российского шоу-бизнеса шикарно выглядит и проводит время в отличной компании.

Выбор читателей

28/01ВскВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 28/01ВскБарановская объявила о замужестве и сроке беременности 27/01СбтУстроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 27/01Сбт"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 27/01СбтСобчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 28/01ВскВ США не стало знаменитой советской певицы