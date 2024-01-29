Сенсационный казус на "Давай поженимся!" лишил Гузееву дара речи

На съемках программы, которую уже много лет ведет Лариса Гузеева, произошел непредвиденный случай.

Любимое зрителями свадебное ток-шоу выходит в эфир уже более 15 лет. Как известно, не так давно в съемках передачи случился продолжительный перерыв, затянувшийся на полтора года. Однако минувшим летом "Давай поженимся!" наконец вернулась на экраны со свежими выпусками и новыми героями.

К счастью поклонников программы, кресла ведущих остались закреплены за всеобщими любимицами – Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. Долгие годы они являются бессменными звездами шоу и стойко выдерживают все, с чем им приходится сталкиваться во время съемок. И даже спустя столько лет женихи и невесты умудряются их удивлять.

В последнем выпуске передачи ведущих застал врасплох новый беспрецедентный случай. На этот раз на поиски избранницы в студию программы пришел 40-летний бизнесмен Денис. Свахи всеми силами старались подобрать жениху подходящую спутницу, но он решил пренебречь их советами и пойти своим путем.

Вместо пришедших побороться за его сердце невест, Денис положил глаз на одну из сотрудниц программы – редактора Дашу. Этот сенсационный казус буквально лишил Ларису Гузееву и Розу Сябитову дара речи, но им ничего не оставалось, кроме как пригласить коллегу в студию. Однако девушка не ответила гостю программы взаимностью.

"У нас большая разница в возрасте, Денис. Для меня это проблема. Во-вторых, я занята", – ответила на признание бизнесмена менеджер.

Впрочем, один со съемок программы мужчина не ушел. После отказа Даши Денис все же сделал свой выбор и вышел на сцену вместе с одной из невест. А Лариса Гузеева и Роза Сябитова смогли лишь пожелать счастья двум нашедшим друг друга одиноким сердцам.