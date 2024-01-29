Финита ля комедия: Суд наказал Волочкову за вульгарное поведение

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз стала героиней громкого скандала.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова уже давно перестала радовать поклонников творческими успехами. Сегодня о ней можно услышать разве что как о героине очередного громкого скандала. Балерине, по большому счету, и не нужны карьерные достижения, достаточно просто эпатировать публику.

Конечно, Анастасия Волочкова пиарит себя лучше любого маркетингового агентства, однако порой за скандальные выходки приходится платить, в прямо смысле. Финита ля комедия: за вульгарное поведение заслуженная артистка России ответила перед законом.

Некоторое время назад в сети всплыли кадры, на которых звезда балета ходит по своему дачному участку нагишом и справляет малую нужду под деревом. Соседи по коттеджному поселку на Новой Риге обнаженное тело 48-летней артистки не оценили и обратились в суд.

Анастасия Волочкова заявила, что ее фотографии слила экс-солистка "Стрелок" Екатерина Любомская. Последняя, к слову, уже отсудила у балерины 360 тысяч рублей, но оказалась недовольна приговором. Певица дополнительно затребовала компенсацию на услуги адвоката и выиграла дело.

Суд наказал Анастасию Волочкову за вульгарное поведение второй раз, взыскав с нее еще 40 тысяч рублей в пользу оскорбленной соседки. Впрочем, сегодня балерине больше приходится переживать за последствия интимного скандала с Никитой Джигурдой.