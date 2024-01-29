Звезда Comedy Woman Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине

Надежда Сысоева пооткровенничала о работе и личном в новом интервью.

Большинству зрителей актриса знакома благодаря съемкам в женском юмористическом шоу Comedy Woman. Она блистала в выпусках передачи много лет и, более того, считалась одной из самых ярких участниц. Однако комедийный проект подошел к концу. Надежда Сысоева нашла себя в киноиндустрии и отошла от амплуа глуповатой блондинки, которое долго и упорно ее преследовало.

Сейчас артистка активно снимается и пробует себя в разных ролях. Разумеется, звезда может похвастаться большим количеством поклонников и воздыхателей. Однако своего единственного она пока не встретила. Впрочем, у актрисы уже есть четкое представление о том, какого спутника ей бы хотелось видеть рядом с собой.

В новом интервью Надежда Сысоева рассказала о свадебном платье и идеальном мужчине. Отвечая на вопрос журналиста, знаменитость раскрыла, какими качества должен обладать ее потенциальный возлюбленный. В первую очередь, по словам певицы, она обращает внимание на чувство юмора собеседника.

"Если человек пытается меня зашутить или, наоборот, демонстративно смеется там, где это не нужно, меня это отталкивает", – призналась Сысоева.

Кроме того, для звезды Comedy Woman важно, чтобы мужчина следил за собой и был схож с ней в музыкальных предпочтениях. Остается только надеяться, что такой человек встретится на пути блондинки совсем скоро, и она наконец наденет свадебное платье. К тому же, это будет для нее не в новинку.

В беседе с журналистом знаменитость рассказала, что уже не раз примеряла наряд невесты во время съемок. Но далеко не всегда актрисе приходятся по вкусу те платья, которые по сюжету выбирают ее героини. Кто знает, быть может, в ближайшем будущем мы все же увидим артистку в свадебном образе в реальной жизни, а не только на экранах.

А ранее "Дни.ру" писали, что звезда Comedy Woman Надежда Сысоева обозвала известного режиссера.