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Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак

Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак

Ксения Собчак утверждает, что именно Никита Михалков донес информацию о "голой" вечеринке до президента.

Скандал из-за "голой" вечеринки, прогремевший на всю страну в конце минувшего года, не утихает до сих пор и даже набирает новые обороты. Звезды, принявшие участие в вульгарном шабаше, организованном Настей Ивлеевой, попали под волну народного гнева, после чего их накрыла волна санкций. Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие артисты остались без заработка в России.

К примеру, скандально известная журналистка лишилась около 15 миллионов рублей. Филипп Киркоров после отмены лишился 50 с лишним миллионов. Десятки миллионов убытков понесла Лолита Милявская, оставшаяся без концертов. Лишенная контрактов Настя Ивлеева простилась с 25 миллионами. И все это время Ксения Собчак искала виноватых...


Давеча блогер заявила, мол информацию о "голой" вечеринке донес режиссер Никита Михалков. По ее словам, народный артист РСФСР связал вульгарное поведение знаменитостей с сатанизмом и даже показал главе государства видео из столичного клуба.

Однако Никита Михалков наезд не оценил и поставил на место Ксению Собчак. 78-летний режиссер подчеркнул, что во время редких встреч с президентом у него есть более важные и интересные темы для обсуждения, нежели "геронтологический праздник жизни", состоявшийся 26 декабря.

29 января 2024, 12:00
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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