Михалков поставил на место наехавшую на него Собчак

Ксения Собчак утверждает, что именно Никита Михалков донес информацию о "голой" вечеринке до президента.

Скандал из-за "голой" вечеринки, прогремевший на всю страну в конце минувшего года, не утихает до сих пор и даже набирает новые обороты. Звезды, принявшие участие в вульгарном шабаше, организованном Настей Ивлеевой, попали под волну народного гнева, после чего их накрыла волна санкций. Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие артисты остались без заработка в России.

К примеру, скандально известная журналистка лишилась около 15 миллионов рублей. Филипп Киркоров после отмены лишился 50 с лишним миллионов. Десятки миллионов убытков понесла Лолита Милявская, оставшаяся без концертов. Лишенная контрактов Настя Ивлеева простилась с 25 миллионами. И все это время Ксения Собчак искала виноватых...





Давеча блогер заявила, мол информацию о "голой" вечеринке донес режиссер Никита Михалков. По ее словам, народный артист РСФСР связал вульгарное поведение знаменитостей с сатанизмом и даже показал главе государства видео из столичного клуба.

Однако Никита Михалков наезд не оценил и поставил на место Ксению Собчак. 78-летний режиссер подчеркнул, что во время редких встреч с президентом у него есть более важные и интересные темы для обсуждения, нежели "геронтологический праздник жизни", состоявшийся 26 декабря.