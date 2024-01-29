Поплавская натравила на Орбакайте разъяренную толпу

Яна Поплавская решила порассуждать на тему отмены концертов Кристины Орбракайте.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте столкнулась с серьезными проблемами. Кажется, развивающая обороты "культура отмены" коснулась и ее тоже. Правда, дочь Аллы Пугачевой не участвовала в "голой" вечеринке, да и вообще в последнее время не отличалась скандальным поведением.

Меж тем, против звезды ополчились некоторые активисты. Дело в том, что за минувшие два года Кристина Орбакайте так и не удосужилась четко сформулировать свое отношение к происходящему в соседней стране. Общественники решили, что певица не может выступать в России и добились отмены ее концертов.

"У Кристины Орбакайте проблемы с гастрольным туром по России. Сначала под угрозой было её выступление в Новосибирске, потом в Улан-Удэ, теперь и в Чите", – прокомментировала ситуацию Яна Поплавская.

Актриса, как известно, придерживается твердых патриотических взглядов. Более того, она жестко критикует коллег, которые отказываются поддерживать Россию, например, тут же Аллу Пугачеву.

На ее наследницу Яна Поплавская и вовсе натравила разъяренную толпу. Актриса с иронией поинтересовалась у своих подписчиков, мол из-за чего могли отменить концерты певицы. Многие из них обрушились с критикой на Кристину Орбакайте, напомнив, что она предпочитает жить в США, а к нам едет лишь на заработки.