Актер Руденко вернулся на сцену после удивительной находки в трусиках

Нижнее белье мужчины в середине января обсуждали чаще, чем его работы в театре и кино.

41-летний артист принял участие в постановке "Вий". Анатолий Руденко предстал перед зрителями в образе Хомы Брута. Для мужчины выход на сцену стал первым после скандального задержания и возбуждения уголовного дела, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, звезда сериала "Триггер" еще 17 января стал главным героем большого количества публикаций. Мужчина ехал на автомобиле такси, когда транспортное средство остановили сотрудники ДПС для рядовой проверки документов. Руденко, находясь на пассажирском месте, занервничал. При личном досмотре в личных вещах актера был найден пакет с белым порошком.

Позже экспертиза установила, что вещество является наркотическим. Исполнитель роли офицера Шубина в культовом сериале "Бедная Настя" признался, что нашел пакет с веществом на прогулке с собакой. Он решил, что содержимое яд, который разбрасывают догхантеры. Забрал, чтобы никто не отравился.

По факту произошедшего в отношении Анатолии Руденко возбуждено уголовное дело. ему вменяется деяние, предусмотренное статьей 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).

Мать актера, как указывает телеканал "360", уверена в несправедливости обвинения. По ее мнению, Анатолия Руденко подставили. Он всегда пропагандировал здоровый образ жизни. Сейчас следствие по делу продолжается. Супруга актера Елена Дудина также считает, что муж ни в чем не виноват. Все наговоры не более, чем вранье. Женщина уверена, что любовь и поддержка семьи помогут Анатолию справиться со всей "нечистью".