Леон Кемстач не стал скрывать образ женщины своей мечты

Звезда сериала "Слово пацана" стал одним из самых популярных юных актеров.

15-летний юноша проснулся знаменитым после первых серий нашумевшего фильма. "Слово пацана. Кровь на асфальте"(18+) стал одним из самых обсуждаемых сериалов прошлого года. К актерам, ожидаемо, приковано внимание общества. Леон Кемстач, сыгравший Андрея Пальто, не стал закрываться от поклонников и дал несколько откровенных интервью, сообщает телеканал "360". Молодой человек рассказал о своих увлечениях языками, о семье и, конечно же, о любовных предпочтениях.

Оказалось, что юноше очень нравятся женщины постарше. Не исключено, что это связано с его развитием. Он знает несколько языков, увлекается наукой и путешествиями. Более того, без грима выглядит чуть старше своего биологического возраста. Вероятно, по этой причине круг общения Леона включает людей в возрасте 20-25 лет.

Для молодого человека роль Андрея Пальто была не первой. Он дебютировал в фильме "Нормальный только я". Режиссером ленты выступил отчим Леона Антон Богданов. Широкой публике мужчина известен по сериалу "Реальные пацаны". Мать Лаура Кемстач всецело поддерживает первые актерские шаги сына.

Напомним, что сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) пытались запретить. Общественники считали, что в фильме демонстрируются слишком жестокие сцены, а также пропагандируется деструктивное поведение. После многочисленных проверок ни СКР, ни РКН не нашли ничего противозаконного в сериале. Родителям же напомнили о необходимости контролировать все, что смотрят несовершеннолетние. Фильм, как пишет "Царьград", уже покоряет заграницу.