Болезнь проявлялась давно: раскрыта неприглядная правда о Пугачевой

На откровения решился бывший коллега Примадонны, работавший в ее коллективе.

Некогда популярная певица сейчас вынуждена скитаться по другим странам. На родину Алла Пугачева приезжает редко и почти не общается лично со знакомыми и друзьями. Экс-музыкант коллектива Примадонны Александр Левшин рассказал, что высокомерной и заносчивой певица была не всегда. На заре карьеры женщина очень тепло относилась и к коллегам, и к поклонникам. После того, как популярность росла, звездная болезнь начала проявляться сильнее, цитирует высказывания Левшина телеканал "360".

"Это деньги, это пафос. Совсем другая какая-то жизнь, другой образ. Она перестала с нами ездить в автобусе, она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники", – вспомнил музыкант.

Алла Пугачева начала без повода срываться на участниках коллектива. Часто унижала и оскорбляла людей. Сработаться с зазвездившейся женщиной мог не каждый. На пути к своим целям Примадонна не видела преград.

В какой-то момент она стала одной из самых влиятельных знаменитостей. Сейчас ситуация меняется, но помощь звезды уже оказывается не столь значительной. Не так давно стало известно о попытках Пугачевой оказать влияние на ситуацию с Киркоровым. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Помочь мужу-иноагенту Пугачева не может. Накануне, как сообщает RT, супруга Примадонны не пустили в Индонезию. До этого были отменены концерты в ОАЭ и Таиланде.