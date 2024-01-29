Угрызений совести не чувствовал: Олешко рассказал о сложном выборе

47-летнему актеру пришлось значительно поменяться, чтобы получить желаемую роль.

Фильм "Хитровка. знак четырех" вышел на отечественные экраны еще в прошлом году. Лента режиссера Карена Шахназарова покорила зрителей. В основе сюжета детективное приключение, создатель которого вдохновлялся произведениями Конан Дайла. Александр Олешко предстал в фильме в образе Немировича-Данченко. Актер рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться. Оказывается, мужчине пришлось набирать вес, сообщает "Пятый канал".

Для того, чтобы полностью соответствовать образу героя, Олешко "наел" девять килограммов. Время набора мужчина вспоминает с улыбкой.

"Это было прекрасно, был счастливый момент, когда я мог на ночь есть пирожки, торты. Обратный путь сложнее — это самодисциплина. Ну ничего, вроде я вернулся в свою форму", — рассказал исполнитель роли Немировича-Данченко.

Ранее актер уже экспериментировал с весом ради ролей. Он рассказывал, что нашел для себя идеальный рецепт быстрого снижения веса. Александр Олешко переходит на детское питание. Такой секрет помогает достичь желаемого результата за короткий период времени.

Напомним, что 47-летний актер имеет внушительный опыт работы в кино. Фильмография Александра Олешко насчитывает несколько десятков популярнейших лент. Среди них "Гардемарины 2", "Зависть богов", "Мужчина с гарантией", "Главный", "Екатерина. Взлет". Голосом мужчины разговаривают герои мультфильмов "Моя любовь", "Тайны Медовой долины", "Чинк: Хвостатый детектив".

Сейчас Александра Олешко чаще можно увидеть в телевизионных шоу. Он ведет программу Морской бой", "Две звезды. отцы и дети".