Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Понедельник 29 января

03:46Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой 02:48Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом 02:12Диетолог Дюваль: куриные яйца можно заменить другими продуктами 01:48Есть или выбросить? Раскрыто настоящее влияние киви на организм человека 22:57"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы 21:16Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков 19:37"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы 18:31В США не стало знаменитой советской певицы 17:06Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 16:29Кабаева отказывается от еды после процедуры на глаза: что случилось? 15:58"Повышает половое влечение": Малахов вынул свое добро у всех на виду 13:42Барановская объявила о замужестве и сроке беременности 12:17"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого 12:15ТОП-6 компонентов в составе крема для лучшего увлажнения кожи 09:36Тату-искусство как способ изменить свою жизнь и окружение 06:09Постпраздничное выгорание в коллективе: советы работодателям от психолога 03:167 правил гармонии в отношениях с мужчиной 00:05От Южной Кореи до России: особенности пластики по национальному признаку 21:31Опасности и последствия некачественного лечения зубов 19:16Возможности и ограничения лазерной коррекции зрения 18:24Во въезде отказано? Кто рискует повторить судьбу скитающегося Галкина* 17:36Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 16:45"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 16:12Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать 15:00Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 13:38Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза 13:00Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло 12:22Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением 11:04Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны 09:23Художник Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента 06:065 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта 03:31Как женская энергия влияет на атмосферу в доме? 00:07Тест: отгадайте фразы из "Ералаша" по кадру 22:25Как замедлить старение волос: главные ошибки в уходе и укладке 21:10Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок 20:19Как одеться на собеседование 19:10Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана 18:44Самоназванного наследника Зайцева отправили за решетку 18:17"Нет никого, лишь мы вдвоем": ТОП-5 хитов Михаила Боярского в честь дня рождения его музы 17:57Врач психиатрической больницы: Ярмольник предстал перед публикой в новом свете 17:24Результат потрясает: Галич решилась на рискованный эксперимент над собой 16:46"Ты этого не хотел": мама умершего в 29 лет Пухляша истошно завопила от горя 16:06Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс 15:31Певец SHAMAN оказался проклят. Кто в этом замешан? 14:12После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови 13:42Киркоров на фоне отмены зарабатывает в России миллионы 12:40"Мажоры и нищета": Толкалина повернулась к народу голым задом 11:28Бывшая Баскова пошла по стопам Успенской: Змея 10:02Актриса Кузьмина вынудила 11-летнего сына работать 09:05Пара лошадей искупалась в открытом море – видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой

Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой
31

Экс-клиент блогера утверждает, что ее вынуждали взять огромный кредит.

Имя Инны Тлиашиновой стало упоминаться в Сети чаще после недавнего скандала. Во время проведения семинара блогера произошло нападение на журналиста издания "Известия". Натали Графитчикова готовила репортаж об отечественной блогосфере. Вероятно, такой подход не понравился коучу и она дала распоряжение вывести представителя СМИ из здания любым способом. На женщину напали охранники, повалили, избили и выставили на улицу без обуви. К делу о нападении на журналиста уже подключилась прокуратура.

По какой причине коуч Тлиашинова так занервничала? "Пятый канал" смог найти ряд подтверждений того, что действия блогера весьма сомнительны.

Во-первых, психолог не имеет отношения к юридическим лицам, которые получают деньги за ее услуги. Не исключается, что таким образом происходит сокрытие реальных доходов и уход от налогов. Этим вопросам стоит задаться соответствующим органам.

Во-вторых, сотрудники коуча склоняют клиентов к оформлению кредита. Людей убеждают, что инфопродукт настолько ценен, что никаких денег для него жалеть не стоит. На подобные уговоры попалась слушатель курса Тлиашиновой Алена. Более того, девушка рассказала о предоставлении сотрудниками ссылок на фишинговые сайты. Потенциальные клиенты в подобных случаях, по мнению Алены, рискуют не только психологическим здоровьем, но и всеми деньгами.

"Она намного хуже Блиновской. Нечиста на руку, никаких сомнений нет", — резюмировала девушка.

Не исключено, что заявление станет поводом для скрупулезного изучения деятельности блогера Инны Тлиашиновой.

29 января 2024, 03:46
Елена Блиновская. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

По теме

Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать

"Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую

Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом

Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом
Тайские площадки одна за одной закрывают двери перед беглыми звездами отечественного шоу-бизнеса. За минувшую неделю информация об отмене концертов звезд-иноагентов в Таиланде поступала почти каждый день.

"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы

"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Два дня молодая пассия юмориста не появлялась дома. Где была Татьяна Брухунова и что происходит в семье? Выскочив замуж за богатого пенсионера, никому не известная уроженка Тулы обеспечила себе безбедное существование.

"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы

"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы
Зимой экс-участница телестройки родила мальчика. Казалось, что жизнь бьет ключом, однако сейчас происходят тревожные события. Герои популярного реалити, где одинокие сердца ищут друг друга, менялись огромное количество раз.

В США не стало знаменитой советской певицы

В США не стало знаменитой советской певицы
Звезда эстрады скончалась в Калифорнии. Об этом в соцсетях сообщили ее друзья. В возрасте 83 лет последний вздох сделала феноменальная личность, кумир минувшей эпохи.

Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость

Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость
Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видео с подписчиками телеграм-канала. Она приятно провела вечер с мужчиной. Известная пианистка не раз попадала в скандальные истории.

Выбор читателей

28/01ВскВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость 28/01ВскБарановская объявила о замужестве и сроке беременности 27/01СбтСкитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны 27/01СбтУстроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 27/01Сбт"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 27/01СбтСобчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*