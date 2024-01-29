Она намного хуже Блиновской: всплыли неприятные подробности работы коуча Тлиашиновой

Экс-клиент блогера утверждает, что ее вынуждали взять огромный кредит.

Имя Инны Тлиашиновой стало упоминаться в Сети чаще после недавнего скандала. Во время проведения семинара блогера произошло нападение на журналиста издания "Известия". Натали Графитчикова готовила репортаж об отечественной блогосфере. Вероятно, такой подход не понравился коучу и она дала распоряжение вывести представителя СМИ из здания любым способом. На женщину напали охранники, повалили, избили и выставили на улицу без обуви. К делу о нападении на журналиста уже подключилась прокуратура.

По какой причине коуч Тлиашинова так занервничала? "Пятый канал" смог найти ряд подтверждений того, что действия блогера весьма сомнительны.

Во-первых, психолог не имеет отношения к юридическим лицам, которые получают деньги за ее услуги. Не исключается, что таким образом происходит сокрытие реальных доходов и уход от налогов. Этим вопросам стоит задаться соответствующим органам.

Во-вторых, сотрудники коуча склоняют клиентов к оформлению кредита. Людей убеждают, что инфопродукт настолько ценен, что никаких денег для него жалеть не стоит. На подобные уговоры попалась слушатель курса Тлиашиновой Алена. Более того, девушка рассказала о предоставлении сотрудниками ссылок на фишинговые сайты. Потенциальные клиенты в подобных случаях, по мнению Алены, рискуют не только психологическим здоровьем, но и всеми деньгами.

"Она намного хуже Блиновской. Нечиста на руку, никаких сомнений нет", — резюмировала девушка.

Не исключено, что заявление станет поводом для скрупулезного изучения деятельности блогера Инны Тлиашиновой.