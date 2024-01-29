Раскрыта неочевидная причина отмены концертов российских иноагентов за рубежом

Тайские площадки одна за одной закрывают двери перед беглыми звездами отечественного шоу-бизнеса.

За минувшую неделю информация об отмене концертов звезд-иноагентов в Таиланде поступала почти каждый день. Двери клубов закрывались перед отечественными беглецами по разным причинам. Итог произошедшего один – возможность заработать хоть что-то вне границ России уменьшается, пишет женский журнал "Клео.ру".

Отметим, что тайские площадки не приняли Максима Галкина*, стендап-комика Руслана Белого*, Светлана Лобода также уехала ни с чем. Группа "Би-2" успела исполнить свои хиты "Полковнику никто не пишет" и "Серебро". После концерта всех участников коллектива задержали. Оказалось, что музыканты должным образом не оформили разрешение для работы в азиатской стране.

В Сети озвучивались различные версии, по которым выступления беглых отечественных иноагентов срывались. Адвокат Сергей Жорин считает, что есть неочевидная причина, по которой ни комикам, ни певцам не удастся заработать в ряде стран. По его словам, есть некие списки, носящие рекомендательный характер.

"Таиланд прислушивается и сотрудничает с нашей страной, поэтому, когда принимают или запрещают концерты, берут во внимание эти негласные распоряжения", – пояснил эксперт.

Напомним, что ранее стало известно о проблемах, которые возникли за рубежом и у других российских беглецов. Алишер Моргенштерн не смог въехать в Дубай. Ему запретили пересекать границу из-за отсутствия документов. Сейчас иноагент спешно собирает необходимые бумаги. При этом он не исключает, что в ближайшее время направится в США. За океаном музыкант планирует продолжать развивать свою карьеру.

* Максим Галкин, Руслан Белый, Моргенштерн внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента