"Весь в хозяина": Буйнов показал видео с домашним любимцем

Исполнитель шлягера "Падают листья" представил публике верного друга и напарника. Певец души не чает в своем питомце.

Голосистый мачо российского шоу-бизнеса шикарно выглядит и проводит время в отличной компании. Зимние забавы с мохнатым товарищем певец иногда снимает на камеру — ведь человеку и собаке так хорошо вместе! Александр Буйнов разместил в телеграм-канале несколько видео с домашним любимцем по кличке Марч.

Мудрый и одновременно смешной пес покорил сердца поклонников Александра Буйнова, а снятые артистом кадры зарядили народ позитивом. Питомца и его хозяина осыпали комплиментами в комментариях к публикации.

Между тем Александр Буйнов решил разместить несколько строк от лица своего мохнатого компаньона. Похоже, певец и его пес отлично понимают друг друга. По словам звездного мужчины, четвероногий любимец похож на него.

"Да, меня зовут Марчик. Люблю снег, люблю Москву! Есть порода — Алабай, а я — Раздолбай! Весь в хозяина, с утра до ночи веселый, подвижный, люблю девчонок (собачьих). Кобель — это звучит гордо!" — такую подпись Александр Буйнов оставил к видео.

Напомним, исполнитель хита "Падают листья" — собачник со стажем, а Марч появился в его жизни в 2015 году. Ранее Александр Буйнов сообщал фанатам, что отмечает день рождения вместе с питомцем, ведь они оба появились на свет 24 марта.