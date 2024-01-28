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Воскресенье 28 января

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"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы

"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы
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Зимой экс-участница телестройки родила мальчика. Казалось, что жизнь бьет ключом, однако сейчас происходят тревожные события.

Герои популярного реалити, где одинокие сердца ищут друг друга, менялись огромное количество раз. Однако не все покидали проект без результата. У многих получилось стать блогерами и хорошо на этом заработать. А звезды шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян преуспели вдвойне: они смогли построить любовь, создать семью и сохранить ее за пределами проекта.

В декабре в звездной семье появился второй ребенок, которому дали имя Алан. Таким образом известная брюнетка стала мамой двоих сыновей. Однако наряду со счастьем материнства Ирина Пинчук сейчас испытывает проблемы со здоровьем. У звезды шоу "Дом-2" вылетает левое колено, причем болеть нога начала задолго до родов.

Наконец, блогер отправилась в больницу, чтобы сделать МРТ. Она показала кадры в личном блоге и пожаловалась на состояние. В итоге перепуганная Ирина Пинчук сбежала из больницы при первой же возможности, даже не снимая бахилы. Знаменитость отметила, что диагностическое исследование — это некомфортно, страшно, громко и долго.

Фото: соцсети / @pinchuk_official

"Там такие характерные звуки были, прямо пугающие. Мне еще надо было сделать снимок ключицы, второго колена, но я поняла, что этого не выдержу", – пожаловалась экс-участница шоу "Дом-2" своим подписчикам в социальной сети.

28 января 2024, 19:37
Фото: соцсети / @pinchuk_official
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих "Дома-2"

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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