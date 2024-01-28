"Я не выдержу": перепуганная звезда "Дома-2" Пинчук сбежала из больницы

Герои популярного реалити, где одинокие сердца ищут друг друга, менялись огромное количество раз. Однако не все покидали проект без результата. У многих получилось стать блогерами и хорошо на этом заработать. А звезды шоу "Дом-2" Ирина Пинчук и Арай Чобанян преуспели вдвойне: они смогли построить любовь, создать семью и сохранить ее за пределами проекта.
В декабре в звездной семье появился второй ребенок, которому дали имя Алан. Таким образом известная брюнетка стала мамой двоих сыновей. Однако наряду со счастьем материнства Ирина Пинчук сейчас испытывает проблемы со здоровьем. У звезды шоу "Дом-2" вылетает левое колено, причем болеть нога начала задолго до родов.
Наконец, блогер отправилась в больницу, чтобы сделать МРТ. Она показала кадры в личном блоге и пожаловалась на состояние. В итоге перепуганная Ирина Пинчук сбежала из больницы при первой же возможности, даже не снимая бахилы. Знаменитость отметила, что диагностическое исследование — это некомфортно, страшно, громко и долго.
"Там такие характерные звуки были, прямо пугающие. Мне еще надо было сделать снимок ключицы, второго колена, но я поняла, что этого не выдержу", – пожаловалась экс-участница шоу "Дом-2" своим подписчикам в социальной сети.