В США не стало знаменитой советской певицы

Звезда эстрады скончалась в Калифорнии. Об этом в соцсетях сообщили ее друзья.

В возрасте 83 лет последний вздох сделала феноменальная личность, кумир минувшей эпохи. Популярная в советское время эстрадная певица Вероника Круглова завершила земной путь. Близкие артистки сообщили, что ее уход был скоропостижным. В последние годы знаменитость жила в Сан-Франциско.

Вероника Круглова родилась в 1940 году. Она мечтала стать актрисой, но по воле случая стала выступать на сцене с песнями. В 22 года она приехала в Ленинград из Сталинграда и выиграла музыкальный конкурс. В 1964 году Круглова исполнила на "Голубом огоньке" песню "Ничего не вижу", которая стала настоящим хитом. А певица прославилась на весь Советский Союз.

Популярная артистка была замужем пять раз. Одним из ее супругов был Иосиф Кобзон, в браке с ним она прожила три года. В 90–е годы певица уехала в США по приглашению Вадима Мулермана. Грандиозной карьеры за рубежом ей построить не удалось, но она иногда выступала с русскими романсами.

В 1960-х Вероника Круглова была очень популярной в СССР. Многие ее песни стали шлягерами, получившими всенародную любовь. Ее вокальные композиции "Топ-топ, топает малыш" и "Прощайте, голуби" стали той частью истории музыкального искусства, которая задевает за живое и навевает ностальгию.

Среди звезд советской эпохи Вероника Круглова выделялась особым шармом и обаянием. Прощаться с личностями такого масштаба всегда нелегко, но нужно смотреть в будущее с улыбкой. Светлая память!