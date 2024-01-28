Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость

Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видео с подписчиками телеграм-канала. Она приятно провела вечер с мужчиной.

Известная пианистка не раз попадала в скандальные истории. Ее брак и развод с Арменом Джигарханяном не обсудил только ленивый. Немногие верили, что Виталина Цымбалюк-Романовская испытывала искренние чувства к артисту. Поговаривают, что именно публичные разборки супругов и подкосили здоровье Джигарханяна.

Уже несколько лет бывшая жена выдающегося актера ведет сдержанную и нескучную жизнь. С подписчиками телеграм-канала Виталина Цымбалюк-Романовская делится моментами своих дней. На днях пианистка опубликовала видео, где развлекается в компании скрипача Святослава Мороза.

Играя на инструменте, музыкант подошел к блондинке, взял сзади в объятия и доставил удовольствие персональным музыкальным сюрпризом. Сначала она немного смутилась, но затем спокойно пошла на близость и насладилась процессом. Виталина Цымбалюк-Романовская даже задалась вопросом о том, в роли кого она участвует в выступлении маэстро.

"Святослав Мороз – потрясающий скрипач – благодарю вас с Ольгой за приглашение и внимание", – подписала видео экс-супруга Джигарханяна.

Виталина Цымбалюк-Романовская явно осталась в восторге от вечера. Она отметила, что такого у нее еще не было: она не скрывала своего удивления и восхищения талантом музыканта.