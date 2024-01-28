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Кабаева отказывается от еды после процедуры на глаза: что случилось?

Кабаева отказывается от еды после процедуры на глаза: что случилось?
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Такая насыщенная жизнь под силу не каждой женщине. Знаменитая красавица рассказала о последних событиях россиянам.

Первый месяц года подошел к концу, все праздничные салаты и деликатесы давно съедены, самое время приводить себя в форму. Популярные блогеры знают, как сложно вернуться в привычный режим после затяжного отдыха и часто делятся своей бьюти-рутиной с подписчиками. И Кабаева – не стала исключением.

Она рассказала, что сделала наращивание ресниц, которое откладывала в течение двух месяцев. Девушка призналась, что от косметологической процедуры на глаза получила выразительный взгляд и много дополнительных плюсов.

"ПЛЮСЫ: не нужно краситься каждое утро, не нужно делать макияж сильный на съемки, после которого твои глаза говорят тебе пока, встаешь красивая, засыпаешь тоже", – прокомментировала эффект от процедуры Кабаева.

Также брюнетка рассказала, что сейчас отказывается от еды. В воскресенье она начала мини-голодовку: планирует пить только воду в течение дня. Кабаева пока не знает, сколько сможет протянуть без пищи, но настроена Саша решительно.

Саша Кабаева. Фото: Соцсети/@sashakabaeva_official

Судя по всему, знаменитая красавица начала подготовку к летнему сезону заранее. Она щедро делится секретами привлекательности и стройности с подписчиками. Возможно, Кабаева вдохновит кого-то из них на заботу о себе и перемены к лучшему.

28 января 2024, 16:29
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Соцсети• Требует проверки

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