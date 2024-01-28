Барановская объявила о замужестве и сроке беременности

Юлия Барановская пообщалась в соцсетях со своими подписчиками и ответила на волнующие их вопросы.



Телеведущая Юлия Барановская после развода с футболистом Андреем Аршавиным не афиширует романтические увлечения. Однако поклонники всегда интересуются ее отношениями с мужчинами и ближайшими планами.

Знаменитость решила ответить на вопросы подписчиков в соцсетях и рассекретить некоторые подробности о себе. Ведущая Первого канала рассказала, что с коллегой Александром Гордоном у них отличные отношения за кадром шоу "Мужское / Женское", а все истории на программе правдивые.

Относительно личной жизни Юлия Барановская предпочла ответить иронично. "Вы выходите замуж", — обратились к знаменитости в личном чате. Вероятно, автор забыл поставить знак вопроса, однако звезда все же объявила о замужестве в шутливой форме.

"Звучит утвердительно, пусть так и будет", — выразила надежду на брак Юлия Барановская.

Также знаменитость спросили, когда у нее появится четвертый ребенок. И женщина не растерялась.

"Точно не раньше, чем через девять месяцев", – отшутилась ведущая шоу "Мужское / Женское", намекая на срок беременности.

Напомним, Юлия Барановская жила в гражданском браке с Андреем Аршавиным девять лет. У них появилось трое детей – Артем, Яна и Арсений. Разрыв звездной пары был скандальным, об этом писали многие СМИ. Звезда даже написала автобиографическую книгу об отношениях с популярным спортсменом.

Сейчас экс-супруга футболиста строит успешную карьеру телеведущей на Первом канале. Известная брюнетка сообщила фанатам об отсутствии молодого человека. Как скоро Юлия Барановская сможет найти того самого — покажет время.