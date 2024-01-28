"Повышает половое влечение": Малахов вынул свое добро у всех на виду

52-летний ведущий канала "Россия 1" не обделен женским вниманием и заботой. Андрей Малахов похвастался всей стране.

Выпуск вечернего шоу "Песни от всей души" от 28 января познакомил зрителей с народным музыкальным творчеством и судьбами простых людей. По традиции на программу позвали гостей из разных уголков России, которые выступили на сцене и поделились интересными историями. Бодрый и подтянутый Андрей Малахов руководил процессом и получал удовольствие в хорошей компании.

На проекте исполнили песню "Мельница" сестры Романтеевы из Воронежской области. Затем Ирина и Ольга передали большой привет в рабочий поселок Елань-Коленовский, откуда приехали, и рассказали о своей жизни. Андрей Малахов отметил, что мама этих двух женщин — уникальная травница. И он не ошибся — ему передали от нее большой подарок.

Сестры Романтеевы преподнесли ведущему мощную корзину с набором различных трав. Они отметили, что Андрей Малахов получил особый набор, который подбирали специально для него.

Изучать состав подарка звездный мужчина решил прямо в студии. У всех на виду он вынул свое добро из корзины и стал озвучивать надписи на упаковках. Андрей Малахов оценил свойства калины, тимьяна и зверобоя, но бурный всплеск эмоций у него вызвало только одно растение.

"Бессмертник! Бессмертник повышает половое влечение!" — закричал Андрей Малахов, рассмешив публику в студии шоу.