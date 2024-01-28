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"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого

"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого
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Уход от мужа дал начало новому этапу в жизни ведущей. Откровения Леры Кудрявцевой льются рекой.

В январе знаменитая блондинка обнародовала подробности личной жизни. Ее столичная квартира оказалась затоплена, а супружеские отношения дали трещину. Телеведущая публично заявила о расставании с мужем из-за алкоголя. Вследствие такой эмоциональной встряски Лера Кудрявцева стала делиться наболевшим в своем микроблоге, излагая поклонникам переживания о ярких моментах прожитых лет.

В ночь с субботы на воскресенье звезда экрана вспомнила скандал, что разгорелся на съемках программы о семейных отношениях. Героем выпуска стал скромный парень с печальной судьбой. "Мать родила и бросила его в общественном туалете. Паренька нашли и отправили в детский дом", — отметила Лера Кудрявцева.

Теледива тоже присутствовала на съемках. Прямо под камерами она плеснула воду из стакана в лицо той самой женщине, которая оставила ребенка на произвол судьбы. Тогда провокационный поступок светской львицы раскритиковали окружающие, а сейчас, наконец, Лера Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого в микроблоге.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Выяснилось, что инцидент не был постановочным. По словам ведущей, она плеснула воду из-за бессилия, злости и боли, которую пришлось вынести герою выпуска. После работы она рыдала в гримерной и обнимала этого парня, поскольку не могла остаться равнодушной к его беде.

"Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок", — подытожила Лера Кудрявцева.

28 января 2024, 12:17
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / @lerakudryavtseva✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фанаты сходят с ума по коту Кудрявцевой

У домашнего животного по кличке Фофа есть личная страничка в Instagram
Любимец Леры Кудрявцевой имеет более 8,5 тысяч поклонников
Шотландский кот Фофа очаровал фанатов своим необычным поведением
Одно из любимых занятий кота — сидеть как человек
Еще Фофа не прочь попить воду прямо из-под крана или помедитировать, глядя на нее
Также любимцу Леры Кудрявцевой вполне комфортно отдыхать в раковине или биде
Как и другие коты Фофа любит поспать
Хозяйка просто души не чает в своем домашнем животном
Не исключено, что кот Леры Кудрявцевой станет новой звездой Instagram

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