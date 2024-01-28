"Родила и бросила": Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого

Уход от мужа дал начало новому этапу в жизни ведущей. Откровения Леры Кудрявцевой льются рекой.

В январе знаменитая блондинка обнародовала подробности личной жизни. Ее столичная квартира оказалась затоплена, а супружеские отношения дали трещину. Телеведущая публично заявила о расставании с мужем из-за алкоголя. Вследствие такой эмоциональной встряски Лера Кудрявцева стала делиться наболевшим в своем микроблоге, излагая поклонникам переживания о ярких моментах прожитых лет.

В ночь с субботы на воскресенье звезда экрана вспомнила скандал, что разгорелся на съемках программы о семейных отношениях. Героем выпуска стал скромный парень с печальной судьбой. "Мать родила и бросила его в общественном туалете. Паренька нашли и отправили в детский дом", — отметила Лера Кудрявцева.

Теледива тоже присутствовала на съемках. Прямо под камерами она плеснула воду из стакана в лицо той самой женщине, которая оставила ребенка на произвол судьбы. Тогда провокационный поступок светской львицы раскритиковали окружающие, а сейчас, наконец, Лера Кудрявцева раскрыла горькую тайну прошлого в микроблоге.

Выяснилось, что инцидент не был постановочным. По словам ведущей, она плеснула воду из-за бессилия, злости и боли, которую пришлось вынести герою выпуска. После работы она рыдала в гримерной и обнимала этого парня, поскольку не могла остаться равнодушной к его беде.

"Горько, что стакан воды, вылитый на эту женщину, по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок", — подытожила Лера Кудрявцева.