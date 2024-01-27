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Суббота 27 января

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Во въезде отказано? кто рискует повторить судьбу скитающегося Галкина*

Во въезде отказано? кто рискует повторить судьбу скитающегося Галкина*
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Продюсер Павел Рудченко предположил, у кого вслед за Максимом Галкиным* могут возникнуть проблемы с въездом в другие страны.

Недавно сразу несколько выступлений российских артистов сорвалось в странах Азии. Так, юморист Максим Галкин* не смог въехать в Индонезию, концерт стендап-комика Руслана Белого* отменили в Таиланде, а участников “Би-2” вообще задержали из-за отсутствия разрешения на работу в той же стране.

На этом фоне появилось много обсуждений о том, чьи концерты могут отменить в ближайшем будущем и кто из уехавших российских знаменитостей может лишиться заработка за границей.

Продюсер Павел Рудченко считает, что это только начало “отмены” российских артистов за рубежом. Он предполагает, что такая же история может приключиться с Андреем Макаревичем*, Оксимироном* и Иваном Алексеевым, который выступает под псевдонимом Noize MC*. Как считает продюсер, эти российские исполнители не будут интересны публике за границей. По его мнению, всем им придется начинать жизнь с чистого листа, так как их ждет та же участь, что и Максима Галкина*.

Павел Рудченко убежден, что этих знаменитостей тоже в скором времени могут не пустить в Индонезию. Максим Галкин* не станет последним, кому отказали во въезде на Бали.

* Максим Галкин, Руслан Белый, Андрей Макаревич, Мирон Федоров, Иван Алексеев внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

27 января 2024, 18:24
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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