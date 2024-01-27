"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду

Двойник короля эстрады рассказал о том, какую роль сыграл в карьере Филиппа Киркорова.

Последствия нашумевшей "голой" вечеринки Насти Ивлеевой до сих пор отражаются на некоторых артистах. Филипп Киркоров был отменен на всех новогодних телеэфирах. Ему пришлось извиняться перед поклонниками за участие в тусовке, но многие до сих пор осуждают артиста.

Официальный двойник Филиппа Киркорова Алексей Егожинский с пониманием относится к этой ситуации. Он считает, что народный артист не потерял актуальности и популярности после участия в вечеринке,

Алексей также признался, что лично знаком с королем эстрады и является его дублером. Егожинского часто зовут перед съемками рекламы с участием Киркорова, чтобы выбрать удачные ракурсы и локации.

"В кино я снимался вместо него. В фильме "Последний богатырь" есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину", – раскрыл двойник Филиппа Бедросовича правду.

Он уверен, что скандал с “голой” вечеринкой стал дополнительным пиар-поводом для артиста, и от этого его востребованность и популярность в разы возросла. По мнению Егожинского, Филипп Киркоров не переживает, так как не сделал ничего криминального. Алексей гордится, что представляет на сцене именно этого артиста, так как считает его настоящим трудоголиком.