Алибасов женился в седьмой раз Тесты Как жена Петросяна подставила Воробей Игры Сонник

Топ новостей недели

Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больницеПринц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице Непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дыхНепрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых Избили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпыИзбили до крови: SHAMAN подвергся нападению разъяренной толпы Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Лента новостей

Суббота 27 января

17:36Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна* 16:45"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду 16:12Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать 15:00Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert 13:38Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза 13:00Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло 12:22Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением 11:04Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны 09:23Художник Лагута предлагает использовать временные татуировки ради эксперимента 06:065 поводов забронировать тур заранее: советы эксперта 03:31Как женская энергия влияет на атмосферу в доме? 00:07Тест: отгадайте фразы из "Ералаша" по кадру 22:25Как замедлить старение волос: главные ошибки в уходе и укладке 21:10Бенджамин Баттон в реальной жизни: резко помолодевший Питт поверг народ в шок 20:19Как одеться на собеседование 19:10Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана 18:44Самоназванного наследника Зайцева отправили за решетку 18:17"Нет никого, лишь мы вдвоем": ТОП-5 хитов Михаила Боярского в честь дня рождения его музы 17:57Врач психиатрической больницы: Ярмольник предстал перед публикой в новом свете 17:24Результат потрясает: Галич решилась на рискованный эксперимент над собой 16:46"Ты этого не хотел": мама умершего в 29 лет Пухляша истошно завопила от горя 16:06Мужчина и рот: Елена Малышева дала необычный мастер-класс 15:31Певец SHAMAN оказался проклят. Кто в этом замешан? 14:12После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови 13:42Киркоров на фоне отмены зарабатывает в России миллионы 12:40"Мажоры и нищета": Толкалина повернулась к народу голым задом 11:28Бывшая Баскова пошла по стопам Успенской: Змея 10:02Актриса Кузьмина вынудила 11-летнего сына работать 09:05Пара лошадей искупалась в открытом море – видео 07:48Запретить себе самому брать кредиты будет проще 07:30Стоит ли опасаться? Кто и когда прослушивает телефонные разговоры россиян 07:12Раскрыт секрет сохранения красивой кожи и здоровых суставов 06:51Врач Белоусов: переедание мороженого опасно для жизни 06:21Отталкивает и расстраивает: почему женская беспомощность не нравится мужчинам 05:53Светит десятка: Любовь Успенскую вызвали в суд для разбирательств 01:57Плачу каждый день: Лариса Долина рассказала о причине слез 01:26Клава Кока похвасталась подарком за десятки миллионов рублей 00:40Топ-4 признака идеальной женщины: мужской взгляд 00:08"Игра в кальмара" второй сезон: съемки завершаются 23:41Названа еще одна опасность чрезмерной любви к видеоиграм 21:52Звезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году 21:03"Мой дорогой": 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Сябитова преподнесла ребенка 20:20Куда сходить в Москве: афиша с 26 по 31 января 19:42Пышногрудая Семенович снялась на видео в необычных позах 19:04Тест: помните ли вы фильм "17 мгновений весны"? 18:02"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей 17:36Лазарев высмеял отрастившую щеки Кудрявцеву на глазах у миллионов 17:23Певица Лолита показала нежности с дочерью – видео 16:25"Поправилась": отъевшаяся после развода Погребняк рассекретила вес 16:08Тест: насколько хорошо вы знаете биографию Владимира Высоцкого?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду

"Снимался вместо него": двойник оскандалившегося Киркорова раскрыл народу правду
178

Двойник короля эстрады рассказал о том, какую роль сыграл в карьере Филиппа Киркорова.

Последствия нашумевшей "голой" вечеринки Насти Ивлеевой до сих пор отражаются на некоторых артистах. Филипп Киркоров был отменен на всех новогодних телеэфирах. Ему пришлось извиняться перед поклонниками за участие в тусовке, но многие до сих пор осуждают артиста.

Официальный двойник Филиппа Киркорова Алексей Егожинский с пониманием относится к этой ситуации. Он считает, что народный артист не потерял актуальности и популярности после участия в вечеринке,

Алексей также признался, что лично знаком с королем эстрады и является его дублером. Егожинского часто зовут перед съемками рекламы с участием Киркорова, чтобы выбрать удачные ракурсы и локации.

"В кино я снимался вместо него. В фильме "Последний богатырь" есть сцена, где Киркоров в кадре с Буруновым. В какой-то момент была нужна только его спина. Взяли мою спину", – раскрыл двойник Филиппа Бедросовича правду.

Он уверен, что скандал с “голой” вечеринкой стал дополнительным пиар-поводом для артиста, и от этого его востребованность и популярность в разы возросла. По мнению Егожинского, Филипп Киркоров не переживает, так как не сделал ничего криминального. Алексей гордится, что представляет на сцене именно этого артиста, так как считает его настоящим трудоголиком.

27 января 2024, 16:45
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Суровые, но справедливые: кто из знаменитостей воспитывает детей в строгости

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мария Кожевникова с детьми. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Куда делся Филипп Киркоров: оскандалившаяся звезда покинула Россию

"В топе давно не он": Филиппу Киркорову посоветовали взять пример с SHAMAN'а

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*

Собчак высказалась о своей причастности к запрету на въезд в ОАЭ Моргенштерна*
Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что Моргенштерн* больше не сможет попасть в Дубай. Уехавший из России Алишер Моргенштерн* последние два года жил и работал в Дубае.

Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать

Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать
История с долгами Елены Блиновской перекинулась на всю ее семью. Елена Блиновская в последнее время часто появляется в новостных лентах.

Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert

Устроившая истерику в эфире Гагарина подложила свинью Zivert
На слепых прослушиваниях нового сезона шоу "Голос" кипят нешуточные страсти. После выступления одного из участников Полина Гагарина не смогла сдержать эмоции. В эфире Первого канала недавно начался новый сезон шоу "Голос".

Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза

Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза
Телеведущая Анфиса Чехова поделилась личной историей в своих соцсетях. Она рассказала об отношениях с папой. Психологи убеждены, что многие знаменитости были недолюбленными детьми.

Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло

Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло
Лева* и Шура из группы "Би-2" недавно были задержаны в Таиланде. Теперь стало известно, что музыкантов депортируют. В последние несколько дней появилась информация о том, что сразу нескольким российским артистам запретили въезд в то или иное государство.

Выбор читателей

26/01ПтнПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови 26/01ПтнВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана 25/01Чтв"Жирнее меня": брошенный любовник Бабкиной нашел пару за границей 25/01ЧтвЗвезда "Битвы экстрасенсов" Райдос предупредила россиян об испытании в 2024 году 26/01ПтнСамоназванного наследника Зайцева отправили за решетку 25/01Чтв"Мой дорогой": 61-летняя звезда "Давай поженимся!" Сябитова преподнесла ребенка