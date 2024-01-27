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Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать

Задолжавшая миллиард Блиновская подставила мать
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История с долгами Елены Блиновской перекинулась на всю ее семью.

Елена Блиновская в последнее время часто появляется в новостных лентах. Весной 2023 года ее обвинили в неуплате налогов в размере почти одного миллиарда рублей и задержали при попытке уехать из страны. Все это время блогер была под домашним арестом, но 22 января суд принял решение изменить меру пресечения и отправить Блиновскую в СИЗО до апреля 2024 года из-за многочисленных нарушений домашнего ареста.

Теперь стало известно, что пенсионный счет мамы Елены Блиновской арестовали. Суд оценил сумму, которую накопила Нина Останина, как заработанную преступным путем. Речь идет о 168 тысячах рублей.

Ежемесячно мать Елены Блиновской откладывала пенсию, так как муж до сих пор работает и занимается семейным бизнесом. Она смогла собрать довольно большую сумму. Теперь у пенсионерки нет доступа к ее сбережениям.

Получается, Елена, проворачивая махинации с заработком, привлекла внимание правоохранителей и к своей родительнице, тем самым подставив ее. Но здесь стоит отметить, что арест на сбережения матери бизнесвумен является временным. По крайней мере, так сообщают СМИ.

К слову, не только мама пострадала из-за долгов популярного блогера. Также суд наложил арест на квартиру брата Блиновской, в которой прописаны его дети.

Скорее всего, Елена Блиновская в ближайшее время объявит о своем банкротстве. Об этом сообщил ее адвокат. Дело в том, что ежедневно долг создательницы "Марафона желаний" увеличивается на полмиллиона рублей, а оплатить его невозможно из-за ареста счетов.

27 января 2024, 16:12
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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