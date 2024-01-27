Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась личной историей в своих соцсетях. Она рассказала об отношениях с папой.



Психологи убеждены, что многие знаменитости были недолюбленными детьми. Из-за этого уже во взрослом жизни они хотят заслужить одобрения и признания большого количества людей. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей тоже не хватало родительской любви, чем шокировала поклонников.

В посте в своих соцсетях Чехова откровенно рассказала о взаимоотношениях с отцом. Как оказалось, он совсем не любил свою дочь. Она вспоминает, что раздражала родителя своим поведением и всегда ждала его одобрения и похвалы. Но он всегда был недоволен.

Анфиса Чехова призналась, что уже во взрослом возрасте пыталась заслужить любовь мужчин, а затем хотела стать знаменитой, чтобы получить любовь поклонников.

Она рассказала, что много работала с психологами, чтобы простить своего отца, и даже пыталась наладить с ним отношения. Но он был не готов к этому.

Душераздирающая история с отцом объясняет все: и желание Анфисы Чеховой стать известной, завоевать внимание публики, а также прошлые неудачи в личной жизни. Правда, на которую решилась знаменитая телеведущая, открыла глаза многим поклонникам, которые воспринимали знаменитость как сильную женщину без серьезных психологических травм.



