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Суббота 27 января

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Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза

Это объясняет все: душераздирающая история Чеховой о личном открыла народу глаза
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Телеведущая Анфиса Чехова поделилась личной историей в своих соцсетях. Она рассказала об отношениях с папой.

Психологи убеждены, что многие знаменитости были недолюбленными детьми. Из-за этого уже во взрослом жизни они хотят заслужить одобрения и признания большого количества людей. Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что ей тоже не хватало родительской любви, чем шокировала поклонников.

В посте в своих соцсетях Чехова откровенно рассказала о взаимоотношениях с отцом. Как оказалось, он совсем не любил свою дочь. Она вспоминает, что раздражала родителя своим поведением и всегда ждала его одобрения и похвалы. Но он всегда был недоволен.

Анфиса Чехова призналась, что уже во взрослом возрасте пыталась заслужить любовь мужчин, а затем хотела стать знаменитой, чтобы получить любовь поклонников.

Она рассказала, что много работала с психологами, чтобы простить своего отца, и даже пыталась наладить с ним отношения. Но он был не готов к этому.


Душераздирающая история с отцом объясняет все: и желание Анфисы Чеховой стать известной, завоевать внимание публики, а также прошлые неудачи в личной жизни. Правда, на которую решилась знаменитая телеведущая, открыла глаза многим поклонникам, которые воспринимали знаменитость как сильную женщину без серьезных психологических травм.


27 января 2024, 13:38
Анфиса Чехова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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