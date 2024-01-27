Участников группы "Би-2" спешно прогоняют из Таиланда: что произошло

Лева* и Шура из группы "Би-2" недавно были задержаны в Таиланде. Теперь стало известно, что музыкантов депортируют.

В последние несколько дней появилась информация о том, что сразу нескольким российским артистам запретили въезд в то или иное государство. Среди них были и участники группы "Би-2". Они смогли въехать в Таиланд без особых проблем, но сразу после концерта их задержали из-за отсутствия разрешения на работу. Теперь музыкантов выгоняют из страны.

Каждому из них назначили штраф в размере трех тысяч таиландских бат. Это около 85 долларов или 7,5 тысячи рублей. После проведения суда участников популярной группы передали иммиграционной полиции Таиланда, чтобы уточнить их визовый статус.

Стало известно, что Леву* и Шуру отправят в Бангкок. Там они некоторое время должны будут провести в Центре временного содержания иммиграционной полиции. Затем музыкантов будут готовить к депортации из страны.

Напомним, за последнее время сразу несколько концертов российских артистов отменились в Таиланде. Так, комики Максим Галкин* и Руслан Белый* не смогли порадовать своих поклонников и рассказать свои шутки на таиландских сценах. Власти страны запретили им выступать. Теперь и группа "Би-2" пока не сможет порадовать фанатов, живущих в Таиланде, своим творчеством.

*Егор Бортник, Руслан Белый и Максим Галкин внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.