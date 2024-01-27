Остался без дома: изгнанный из Дубая Моргенштерн* выступил с заявлением

Рэпер Моргенштерн* не смог въехать в Дубай, где жил последние 2 года. Он обратился к властям ОАЭ.



Алишер Моргенштерн* уже два года живет в Дубае. За это время он стал чувствовать себя там, как дома. Но стало известно, что во въезде в страну ему отказали. Об этом Моргенштерн* рассказал в своих соцсетях.

Исполнителю хита Cadillac отказали в туристической визе и не впустили в страну. При этом причину отказа во въезде власти стран якобы не объяснили.

Алишер* с досадой рассказал, что он в очередной раз остался без дома и не знает, где теперь будет жить. Он также поделился тем, что в последнее время его концерты в ОАЭ отменялись, и были проблемы с въездом. Теперь же артисту, которого, по сути, изгнали из Эмиратов, отказав в продлении туристической визы, ничего не остается, как обращаться к властям арабской страны с заявлением, ведь резидентства в Дубае у него нет.

"Я был уверен, что Дубай станет моей базой, где я буду развиваться, строить свою жизнь. Я уже открыл несколько бизнесов в Объединенных Арабских Эмиратах", – отметил рэпер.

Он также добавил, что его деятельность приносит пользу стране, он платит налоги и инвестирует в недвижимость. Алишер* признался, что полюбил Дубай за время жизни там. Он не знает точной причины отказа, но уверен, что виноваты во всем его недоброжелатели. Артист обратился к властям ОАЭ с просьбой, чтобы они объяснили, почему его не впустили в страну.

Позднее стало известно, что Моргенштерн* мог получить отказ из-за неоднократного нарушения ковидных ограничений на концертах, а также из-за курения и употребления алкоголя прямо на сцене.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.