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Суббота 27 января

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Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны

Скитающегося по миру Галкина* выгнали из еще одной страны
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Очередное выступление юмориста Максима Галкина* отменили. В этот раз его не пустили на Бали.

Максим Галкин* покинул Россию и в последние два года скитается по миру, гастролируя со своими программами. Сейчас в самом разгаре его тур с концертной программой "Прекрасное недалеко". Но не все выступления проходят гладко, а некоторые шоу и вовсе срываются.

Недавно концерты юмориста отменили в Таиланде и ОАЭ. Теперь закрыты продажи на концерт Галкина* на Бали, который должен был состояться 27 января. Как выяснилось, артиста не впустили страну и задержали прямо на паспортном контроле. Он был депортирован, как сообщают некоторые источники, без объяснения причин. При этом все необходимые документы и гастрольная виза у него якобы были в порядке. Галкин* после того, как его выгнали из Индонезии, должен был улететь в Вену.

Стоит отметить, что недавно в Индонезии прошли концерты других российских звезд. Земфира* и Оксимирон* въехали в страну без проблем и выступили для своих поклонников.

Максим Галкин* прокомментировал в своих соцсетях отмену выступления на Бали. Он подтвердил то, что его не пустили в Индонезию, несмотря на то, что все документы были в порядке. По слова артиста, сотрудники пограничной службы Бали были очень вежливыми с ним, и сообщил о возврате денег всем, кто купил билеты на несостоявшиеся концерты. Юморист видит в случившемся российский след. Якобы власти родной страны препятствуют его свободному перемещению по миру.


* Юморист Максим Гаклин, певица Земфира и рэпер Оксимирон внесены Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

27 января 2024, 11:04
Максим Галкин*. Фото: Соцсети/@maxgalkinru
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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