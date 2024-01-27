Тест: отгадайте фразы из "Ералаша" по кадру

Смотрели ли вы популярный юмористический журнал "Ералаш"? Уверены, что да! Попробуйте вспомнить по картинке, что говорят герои.

"Ералаш" – это киножурнал, который покорил за свою историю как советских, так и российских зрителей. В нем показывают случаи из жизни – смешные и в тоже время знакомые каждому из нас.

Кто смотрел забавные истории про отличников и двоечников, про учителей и учеников, про дружбу и любовь? Скорее всего, каждый из вас видел хотя бы одну-две серии известного ситкома. Ведь он выходил на экранах страны с 1974 по 2021 год. Основная часть выпусков снималась на киностудии имени М. Горького.

Интересный факт: изначально "Ералаш" предлагали назвать "Фитилек" по аналогии с юмористическим киножурналом для взрослых. Но эта идея была отвергнута. Ходила легенда, что название придумала одна из телезрительниц. Однако это оказалось не так. Борис Грачевский в одном из интервью признался, что название придумала дочь основателя киножурнала.