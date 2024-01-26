Самоназванного наследника Зайцева отправили за решетку

Со дня кончины известного кутюрье Вячеслава Зайцева прошло уже почти девять месяцев. Однако скандал вокруг его честного имени до сих пор не утихает. Виной тому – действия модели Эдуарда Кривенко, назвавшегося наследником дизайнера.



Трехкратный обладатель титул "Мистер Вселенная" заявил о себе спустя несколько месяцев после смерти знаменитого модельера. Смуглый красавец появился в известном ток-шоу летом минувшего года, представившись тем, кому покойный кутюрье завещал свое имущество. История с наследством не получила продолжения, а Кривенко пропал из поля зрения публики. Но, как оказалось, ненадолго.

Теперь неожиданно стало известно, что самоназванного наследника Вячеслава Зайцева отправили за решетку после обвинений в изнасиловании. О случившемся в студии программы "Прямой эфир" рассказала 19-летняя Анастасия Панкова. По словам девушки, какое-то время молодой человек красиво ухаживал за ней, а потом увез на пустырь против ее воли и чудовищно надругался.

Панкова заявила, что после изнасилования Кривенко несколько дней держал ее в автомобиле без еды и воды. Кроме того, по словам девушки, мужчина применял к ней физическую силу, бил ее по лицу и другим частям тела, приставлял нож к горлу. А после заточения в машине Анастасия, как говорит она, была вынуждена провести еще пять дней у Эдуарда дома, где он продолжал над ней издеваться.

В студии программы рассказали, что Эдуарда Кривенко отправили за решетку до окончания следственных действий. Однако свою вину манекенщик не признает, отрицая все обвинения. По словам молодого человека, они с Анастасией расстались за неделю до того, как она отправилась на медэкспертизу.



Впрочем, ранее Эдуард Кривенко уже попадал в громкую историю. Как писали "Дни.ру", объявивший себя наследником Вячеслава Зайцева находился в розыске у судебных приставов из-за долгов.