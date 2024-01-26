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Пятница 26 января

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Результат потрясает: Галич решилась на рискованный эксперимент над собой

Результат потрясает: Галич решилась на рискованный эксперимент над собой
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Ида Галич ступила на дорожку, которая может кардинально изменить ее жизнь.

Пользователи социальных сетей и зрители знают Иду Галич как телеведущую, блогера и бывшую подругу теперь уже скандально известной Насти Ивлеевой. Но, в отличие от своей экс-приятельницы, брюнетка имеет практически кристально чистую репутацию.

Несмотря на то, что имя звезды не запятнано опрометчивыми выходками, она, как и любой другой человек, имеет свои недостатки и вредные привычки. Однако пускать свою жизнь и здоровье на самотек знаменитость не планирует. Напротив, ведущая борется с тем, что приносит ей вред, и даже решается на рискованные эксперименты над собой.

Сегодня Ида Галич вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале, чтобы похвастаться своими успехами. Блогер объявила, что отказалась от алкоголя, газировок и фастфуда на два месяца. И результат, которого звезда уже достигла, потрясает. По словам брюнетки, она преодолела первый рубеж и продержалась две недели без "запрещенки".

Впрочем, исключать вредные продукты и напитки из своей жизни навсегда знаменитость пока не собирается. Ида Галич объяснила, что привила себе привычку воздерживаться от вредностей на определенный период.

"Ставлю над собой эксперименты! Очень жалею, что не добавила в список десерты. Потому что явно иногда излишне себя балую", – поделилась с аудиторией телеведущая.

Нет сомнений, что этот смелый шаг пойдет блогеру лишь на пользу. Однако у такого эксперимента есть и обратная сторона. Если Галич не сдержит слово, то рискует разочароваться в себе и столкнуться с трудностями в будущем. Остается только уповать на то, что сила воли ее не подведет.

А ранее "Дни.ру" писали, что разведенная после родов Ида Галич поведала о горьком опыте.

26 января 2024, 17:24
Ида Галич. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

От Толкалиной до Тодоренко: страшно красивые иконы шоу-бизнеса

Любовь Толкалина. Фото: соцсети
Наталья Штурм. Фото: соцсети
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Екатерина Андреева. Фото: соцсети
Ида Галич. Фото: соцсети
Регина Тодоренко. Фото: соцсети

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