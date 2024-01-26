"Ты этого не хотел": мама умершего в 29 лет Пухляша истошно завопила от горя

Любимец публики Дмитрий Красилов покинул нас 18 декабря. Покойного танцора оплакивает вся страна, но тяжелее всех сейчас его маме, с которой он был очень близок.

Ровно 40 дней назад наша страна лишилась талантливого артиста и жизнерадостного человека. Скоропостижный уход Пухляша, прославившегося после съемок в клипе группы Little Big, стал потрясением не только для его поклонников, но и для многих коллег по цеху. 22 декабря близкие и родные проводили Дмитрия Красилова в последний путь – церемония прощания прошла на Троекуровском кладбище в Москве.

Все, кто знал этого творческого парня с веселой улыбкой, до сих пор не могут смириться с тем, что он покинул наш мир так рано. Ведь ему было всего 29 лет. Ранее "Дни.ру" писали, что о внезапном уходе Пухляша высказался известный артист. А накануне с пронзительной речью вышла на связь в социальных сетях мама покойного шоумена.

Дмитрий Красилов никогда не скрывал, что поддерживает с родительницей очень теплую связь и близкие отношения. На похоронах мама танцора казалась разбитой болью утраты, ведь она потеряла сына, наследника, надежду и любовь всей жизни. Но как бы ни было тяжело переживать эту трагедию, носить на сердце такой груз – еще тяжелее. Поэтому одними только слезами и трауром дело не обошлось. Убитая горем мать опубликовала сообщение, в котором истошно завопила, обратившись к покинувшему ее небожителю.

Галина Красилова трогательно высказалась о покойном наследнике, заявив, что он был талантлив во всем, а она очень им гордится. Переживающая горькую утрату мама отметила, что ее сын торопился жить, но не успел лишь одного – влюбиться без памяти и создать семью, о которой так мечтал.

"Сынуль-Димуль, ты ушел не по возрасту, а по зрелости. Я знаю, ты не этого хотел. Ты любил жить и жить на полную катушку", – обратилась к Дмитрию Красилову родительница.